Харьковчан приглашают выбрать проект памятника Небесной сотне

В Харьковском областном организационно-методическом центре культуры и искусства открылась выставка проектов памятника героям Небесной сотни.

Авторы представили на конкурс 21 проект. По словам члена жюри конкурса, координатора харьковского Евромайдана Владимира Чистилина, выставка продлится до 17 февраля. В этот день будут подведены итоги. Организаторы конкурса призывают харьковчан активно поучаствовать в выборе достойного проекта памятника героям Небесной сотни — прийти в центр культуры и искусства на ул. Пушкинскую, 62 и проголосовать за понравившийся проект.— Посетителям центра предоставят возможность заполнить анкеты, и по результатам анкетирования будут определены три лучших проекта, — говорит Владимир Чистилин. – Кроме того, можно оставить отзывы и пожелания в журнале. Жюри конкурса — многочисленное и разнородное, и нам очень важно знать позицию харьковчан. Это — одна из самых главных задач конкурса проектов, и при определении победителя жюри обязательно учтет мнение общественности.Время работы центра — с 10.00 до 17.30, выходной — воскресенье. Экспозиция располагается в выставочном зале на втором этаже. Кроме того, в ближайшем будущем организаторы планируют организовать виртуальное голосование — вероятнее всего, поделиться мнением харьковчане смогут на сайте Евромайдана.