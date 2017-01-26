Харьков

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Харьковчан приглашают выбрать проект памятника Небесной сотне

фото: Сергей Козлов

Харьковчан приглашают выбрать проект памятника Небесной сотне
В Харьковском областном организационно-методическом центре культуры и искусства открылась выставка проектов памятника героям Небесной сотни.
Авторы представили на конкурс 21 проект. По словам члена жюри конкурса, координатора харьковского Евромайдана Владимира Чистилина, выставка продлится до 17 февраля. В этот день будут подведены итоги. Организаторы конкурса призывают харьковчан активно поучаствовать в выборе достойного проекта памятника героям Небесной сотни — прийти в центр культуры и искусства на ул. Пушкинскую, 62 и проголосовать за понравившийся проект.

— Посетителям центра предоставят возможность заполнить анкеты, и по результатам анкетирования будут определены три лучших проекта, — говорит Владимир Чистилин. – Кроме того, можно оставить отзывы и пожелания в журнале.  Жюри конкурса — многочисленное и разнородное, и нам очень важно знать позицию харьковчан. Это — одна из самых главных задач конкурса проектов, и при определении победителя жюри обязательно учтет мнение общественности.

Время работы центра — с 10.00 до 17.30, выходной — воскресенье. Экспозиция располагается в выставочном зале на втором этаже. Кроме того, в ближайшем будущем организаторы  планируют организовать виртуальное голосование — вероятнее всего, поделиться мнением харьковчане смогут на сайте Евромайдана.

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