В Харькове женщина оставила маленького ребенка малознакомой подруге

Харьковские патрульные доставили в больницу брошенного родителями ребенка.

Как сообщили в пресс-службе патрульной полиции, 25 января около 21.00 экипажу поступило сообщение от оператора 102 - "брошенный ребенок".Когда полицейские прибыли на улицу Эстакадная, патрульных встретила заявительница, которая сообщила о том, что несколько дней назад ее малознакомая подруга оставила ей годовалого ребенка.Женщина попросила заявителя посидеть с мальчиком и пошла в неизвестном направлении. Ребенок находился у заявительницы с 21 января 2017 года, пока она сама не позвонила в полицию. Патрульным удалось связаться с сестрой родного отца младенца, который в настоящее время находится в тюрьме. Однако женщина отказалась забрать ребенка.Как выяснили патрульные, у матери заброшенного мальчика есть еще трое детей. Полицейские по согласованию с социальной службой по делам малолетних приняли решение доставить ребенка в 24-ю городскую детскую клиническую больницу города Харькова. Мальчика передали врачам.