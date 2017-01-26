Министр внутренних дел Арсен Аваков подал электронную декларацию за 2016 год.

Согласно декларации, он получил заработную плату в размере 466 121 грн, что на двести тысяч больше, чем в 2015 году. Кроме того, глава МВД получил доходы от стоимости казначейских обязательств Военные серии В (20 тыс. грн) и от казначейских обязательств Военные серии В (2800 грн). Также Аваков получил дивиденды от компании Avitalia srl в сумме 148 423 евро, но они не прошли по счету начисления и не были выплачены в 2016 году.Жена Авакова по основному месту работы получила 289 032 грн, также она продала акции на сумму 13 156 грн. В итальянской компании Avitalia srl, которая принадлежит Авакову, по сравнению с 2015 годом появились две операционные туристические компании, зарегистрированные в ноябре 2016 года."100% каждой из этих компаний принадлежит Avitalia srl. На 31.12.16 и по сегодня - объявлен уставный фонд каждой из этих компаний - 10 000 $ -еще не оплачен и созданы компании пока не ведут деятельности", - написал Аваков.Жена министра в декларации за 2015 год указывала, что является бенефициаром 13 компаний. В декларации за прошлый год не значится ни одной фирмы."Имущественный статус движимого и недвижимого имущества не изменился, разве что на три бутылки большого вина стало меньше... наверное разбились", - написал Арсен Аваков.Но отличие в декларациях за 2015 и 2016 годы – у министра появился арендованный в киевском отеле номер."Изменения коснулись наличных и банковских счетов - я закрыл счета в Альфа-банке, увеличил присутствие в государственных Ощадбанка и Укрэксимбанка", - написал глава МВД.Глава МВД добавил, что налоговую декларацию подаст соответствии с Законом до мая текущего года.