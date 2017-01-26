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Арсен Аваков подал электронную декларацию за 2016 год

Арсен Аваков подал электронную декларацию за 2016 год
Министр внутренних дел Арсен Аваков подал электронную декларацию за 2016 год.
Согласно декларации, он получил заработную плату в размере 466 121 грн, что на двести тысяч больше, чем в 2015 году. Кроме того, глава МВД получил доходы от стоимости казначейских обязательств Военные серии В (20 тыс. грн) и от казначейских обязательств Военные серии В (2800 грн). Также Аваков получил дивиденды от компании Avitalia srl в сумме 148 423 евро, но они не прошли по счету начисления и не были выплачены в 2016 году.

Жена Авакова по основному месту работы получила 289 032 грн, также она продала акции на сумму 13 156 грн. В итальянской компании Avitalia srl, которая принадлежит Авакову, по сравнению с 2015 годом появились две операционные туристические компании, зарегистрированные в ноябре 2016 года.

"100% каждой из этих компаний принадлежит Avitalia srl. На 31.12.16 и по сегодня - объявлен уставный фонд каждой из этих компаний - 10 000 $ -еще не оплачен и созданы компании пока не ведут деятельности", - написал Аваков.

Жена министра в декларации за 2015 год указывала, что является бенефициаром 13 компаний. В декларации за прошлый год не значится ни одной фирмы.

"Имущественный статус движимого и недвижимого имущества не изменился, разве что на три бутылки большого вина стало меньше... наверное разбились", - написал Арсен Аваков.

Но отличие в декларациях за 2015 и 2016 годы – у министра появился арендованный в киевском отеле номер.

"Изменения коснулись наличных и банковских счетов - я закрыл счета в Альфа-банке, увеличил присутствие в государственных Ощадбанка и Укрэксимбанка", - написал глава МВД.

Глава МВД добавил, что налоговую декларацию подаст соответствии с Законом до мая текущего года.

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