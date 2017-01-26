Как соблюдается режим прекращения огня в зоне АТО: террористы снова использовали «Град»

За прошедшие сутки оккупанты продолжили обстрелы наших позиций на всех направлениях.

Как сообщили в пресс-центре штаба АТО в Facebook, на Мариупольском - из 122-миллиметровой артиллерии, 120 и 82 миллиметровых минометов вели огонь по Красногоровке, Марьинке, Желтом, Березовом, Водяном и Широкином.«Используя реактивные системы Град-“П” обстреляли населенный пункт Красногоровка. Из гранатометов и стрелкового оружия обстреляли Марьинку, Павлополь, Гнутово, Водяное, Широкино, Новотроицкое. По Новотроицкому и Марьинке огонь вел снайпер, а по Широкиному – БМП противника», - говорится в сообщении.На Луганском направлении из 120 и 82 миллиметровых минометов боевики обстреляли Троицкое и Новозвановку, а из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – Орехово, Желтое и Новозвановку.На Донецком направлении – из 120 и 82 миллиметровых минометов стреляли по Авдеевке, Зайцевому и Троицкому. Луганское, Зайцевое и Авдеевка были обстреляны из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.За минувшие сутки зафиксировано 48 обстрелов.Один украинский военный ранен, двое травмированы.