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В Италии завершена спасательная операция в накрытом лавиной отеле: погибли 29 человек

В Италии завершена спасательная операция в накрытом лавиной отеле: погибли 29 человек
Количество погибших в результате схода лавины на отель Rigopiano в горном регионе Абруццо в Италии возросло до 29 человек.
Как сообщает итальянский телеканал Rai News 24, спасательная операция на месте трагедии завершена. Еще утром в среду, 25 января, спасатели искали тела пятерых человек, которые считались пропавшими без вести. Они найдены.

Прокуратура ведет следствие по факту происшествия. В частности, выясняется, насколько оперативно была отправлена помощь после полученного сигнала о бедствии.

Как сообщалось ранее, 18 января снежная лавина сошла на отель в провинции Пескара региона Абруццо. Лавина образовалась после нескольких землетрясений. На момент ее восхождения в отеле, расположенном на горе Гран Сассо, находилось около 30 человек.

Отмечалось, что спасти пока удалось лишь девятерых туристов.

В МИД сообщали, что украинцев среди тех, кто попал под лавину, не было, а также рекомендовали не посещать центральные районы Италии, где произошло землетрясение, за сохранение опасности последующих подземных толчков.

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