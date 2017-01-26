Происшествия

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В Украине активизировались квартирные воры

В Украине активизировались квартирные воры
В Украине стремительно растет число краж из квартир и домов, особенно элитных.
Так, по данным МВД, за 2016 год было на треть ограблений больше, чем в 2015-м: если в позапрошлом году зарегистрировано чуть больше 22 тыс. случаев, то в 2016-м – почти 30 тыс. квартир и домов обчистили воры.

На таком фоне все чаще под прицел домушников попадают элитные квартиры и дома. Если в прошлые годы попыток проникнуть в такое жилье были единицы, сейчас они исчисляются десятками. Случается и такое, что на счету одной банды может быть от 5 до 40 случаев краж со взломами. Например, в прошлом году полиция Днепропетровской области отрапортовала, что в Кривом Роге была поймана банда, которая за 4 года обворовала более 40 элитных домов.

Всего же за прошлый год полиция охраны задержала больше 6200 воров, которые покушались и на элитное, и на обычное жилье.

По данным полицейских, нынешние банды вооружены до зубов. Как правило, они состоят как минимум из троих человек и в их арсенале уже далеко не фомки (минилом для вскрытия дверей), отмычки, а огнестрельное оружие и  орудия пыток.

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