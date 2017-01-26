Харьков

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В Харькове пройдет очередной «Викимарафон»

В Харькове пройдет очередной «Викимарафон»
28 и 29 января в Харькове пройдет "Викимарафон".
Как сообщили организаторы мероприятия, марафон приурочен ко дню рождения украинской Википедии, первая статья в которой была создана 30 января 2004 года.

Во время Викимарафона его участники будут писать новые статьи в украинский, а также, по желанию, в английский и крымскотатарский языковые разделы популярной онлайн-энциклопедии, общаться и обмениваться опытом редактирования. Опытные редакторы будут обучать редактированию всех участников марафона, которые еще никогда не пытались написать или дополнить статью в Википедии, и помогать им в создании их первых статей в этой онлайн-энциклопедии.

Марафон пройдет в Харьковской государственной научной библиотеке имени В.Г. Короленко (пер.Короленко, 18) с 11.00 до 16.00. Вход - свободный.

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