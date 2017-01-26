Харьков

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В харьковской столовой возле вокзала бездомных кормят горячими завтраками

В харьковской столовой возле вокзала бездомных кормят горячими завтраками
Каждое утро в столовой на ул. Гвардейцев Железнодорожников, 10 собираются люди на бесплатные завтраки.
Столовая работает с 1992 года. Как сообщила заместитель начальника Управления труда и социальных вопросов Харьковского городского совета Ирина Черняева, столовая открыта для людей, которые потеряли дом и средства к существованию, и всех, кому негде согреться зимой и нужно поесть.

«Документов здесь не спрашивают. Столовая не зря находится в таком месте, возле вокзала. Приходят харьковчане и жители других городов. У многих из них нет дома, им нужно после холодной ночи быстрее согреться, поэтому наши сотрудницы приходят рано, готовят и где-то с семи утра уже могут их покормить. Здесь в основном бездомные, но если придет бабушка, у которой не осталось денег, а пенсия будет только через несколько дней, ей не откажут», - сказала Ирина Черняева.

Так, в столовую приходит Нина Трофимовна 1938 года рождения. Она живет недалеко от железнодорожного вокзала, в доме на пер. Верховском. Во Вторую мировую войну Нина Корикова потеряла родителей, воспитывалась в харьковском детском доме №2. Потом многие годы работала в одном из детских садов.

«Я отличник образования, 44 года воспитывала детей. Моя пенсия - 1300 грн, на нее, как говорится, не пошикуешь. Я пережила ту войну и эту. Дети у меня есть, но у них самих трое детей, которых нужно воспитывать. Думают, как им прожить, поэтому прихожу сюда. Здесь работают хорошие люди», - рассказала Нина Трофимовна.

Вместе с другими завтракал и мужчина, которого все в округе называют Миша. Он приехал в Харьков из Луганской области. В городе Счастье его дом попал под обстрел «Града». У Михаила погибли жена и дети.

Заведующая производством Инна Твилинева работает в учреждении восемь лет. В меню столовой - суп, хлеб, чай и сладкое.

«Люди приходят часов до десяти, иногда до двенадцати. Я уже знаю, как их всех зовут, их судьбу. Суп готовим разный – пшеничный, гороховый, перловый, гречневый, сегодня к чаю есть печенье», - рассказала Инна Твилинева.

Cтоловая финансируется за средства городского бюджета. Еще одна столовая для малоимущих работает на пр. Льва Ландау, 16. Ее содержат за счет средств немецких благотворителей, в том числе из Общества побратимства «Харьков-Нюрнберг». Также бесплатные обеды организовывают при церквях, передает сайт Харьковского горсовета.

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