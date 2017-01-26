В харьковской столовой возле вокзала бездомных кормят горячими завтраками 26 января 2017 г. Вечерний Харьков 0 0

Каждое утро в столовой на ул. Гвардейцев Железнодорожников, 10 собираются люди на бесплатные завтраки.