Под Харьковом обнаружили новый очаг африканской чумы свиней

В Барвенковском районе 22 января обнаружили гибель свиней.

В частном домовладении в с.Ридне (Ильичевка) погибли две домашние свиньи, говорится в оперативной сводке на сайте Харьковской облгосадминистрации. В тот же день туша погибшей свиньи была направлена ​​на исследование в Полтаву. В результате исследований выявлена африканская чума свиней.В районе продолжается проведение карантинных и противоэпизоотических мероприятий (I-й радиус – 3 км, где проводят забой и сжигание свиней на территории Ильичевского сельского совета и II зона – 3-20 км – противоэпидемиологический надзор с запрещением вывоза свиней). На выезде из села установили карантинно-дезинфекционный барьер. Из 3-километровой зоны изъяли 101 тушу свиньи, осуществлена их эвтаназия и сжигание в специально оборудованном месте. Также специалисты осуществляют подворовой обход в 20-километровой зоне от очага заражения, проводятся карантинные мероприятия, беседы и информирование населения.