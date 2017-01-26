Изюм может остаться без отопления

Изюмское коммунальное предприятие тепловых сетей сообщает о возможном прекращении или частичном ограничении предоставления услуг по централизованному отоплению начиная с февраля 2017 года.

"Поставщиком газа - НАК "Нефтегаз Украины" - могут быть не предоставлены лимиты природного газа на февраль 2017 для обеспечения теплом населения и бюджетных учреждений. В случае отсутствия лимитов возможно принудительное прекращение поставок газа. Следствием этого станет значительное снижение температуры теплоносителя и снижение качества предоставляемых услуг", - сообщили в пресс-службе Изюмского горсовета.Причина этого - недостаточная оплата текущего потребления природного газа."Изюмское коммунальное предприятие тепловых сетей признает наличие задолженности. Но при этом задолженность государственного бюджета перед Изюмским КПТМ по компенсации предоставленных населению льгот и субсидий составляет 16 882,1 тыс. грн. Это задолженность за ноябрь-декабрь 2016 года. В декабре 2016 года расчеты по компенсации льгот и субсидий вообще не проводились", - рассказали в мэрии.В настоящее время население Изюма задолжало предприятию тепловых сетей почти 5,5 млн.грн. с начала отопительного сезона. В случае уплаты этой задолженности предприятие будет в состоянии полностью рассчитаться за потребленный природный газ."Обращаемся ко всем потребителям услуги централизованного отопления с просьбой срочно погасить имеющуюся задолженность, что позволит избежать негативных последствий, связанных с ситуацией", - резюмировали в пресс-службе мэрии.