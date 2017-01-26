Экономика

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«Газпром» готов к переговорам с Украиной

«Газпром» готов к переговорам с Украиной
Российский "Газпром" заявил о готовности к переговорам с Украиной по газовым вопросам.
Как заявил заместитель председателя правления "Газпрома" Александр Медведев в интервью Reuters, российский регулятор не отказался от реализации проекта "Северный поток-2" и ожидает получения финансирования от своих европейских партнеров уже в этом году. При этом Медведев подчеркнул, что партнеры России в этом проекте не сменились.

"Мы искали и уже нашли способы реализации этого проекта с участием наших зарубежных партнеров ... Они будут теми же партнерами. Я уверен, что решение, которое не будет противоречить европейским положениям или положениям государств-членов, будет найдено... Расходы должны быть в этом году", - сказал Медведев.

Как отмечается, в "Газпроме" заявили о предполагаемой сумме финансирования в 9,9 млрд евро. Партнерами "Газпрома" в проекте являются Uniper, Wintershall, Shell, OMV и Engie.

Медведев также сообщил, что Украина не покупает российский газ, начиная с 2015 года, и намерена повысить тарифы на транспортировку российского газа.

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