«Газпром» готов к переговорам с Украиной

Российский "Газпром" заявил о готовности к переговорам с Украиной по газовым вопросам.

Как заявил заместитель председателя правления "Газпрома" Александр Медведев в интервью Reuters, российский регулятор не отказался от реализации проекта "Северный поток-2" и ожидает получения финансирования от своих европейских партнеров уже в этом году. При этом Медведев подчеркнул, что партнеры России в этом проекте не сменились."Мы искали и уже нашли способы реализации этого проекта с участием наших зарубежных партнеров ... Они будут теми же партнерами. Я уверен, что решение, которое не будет противоречить европейским положениям или положениям государств-членов, будет найдено... Расходы должны быть в этом году", - сказал Медведев.Как отмечается, в "Газпроме" заявили о предполагаемой сумме финансирования в 9,9 млрд евро. Партнерами "Газпрома" в проекте являются Uniper, Wintershall, Shell, OMV и Engie.Медведев также сообщил, что Украина не покупает российский газ, начиная с 2015 года, и намерена повысить тарифы на транспортировку российского газа.