Желающие еще могут зарегистрироваться на Kharkiv Winter Fest-2017

В программе фестиваля – лыжные гонки, гонки на собачьих упряжках, фотосессии с собаками, катание на собаках, городской пикник, винная гонка, скандинавская ходьба. Также желающие смогут принять участие в конкурсах и благотворительном аукционе. На фестивале будут организованы фотозоны. Начало мероприятий - в 10:00.
Лыжные забеги состоятся 5 февраля. В 12:00 стартуют лыжники в категории «Профессионалы» (принимают участие спортсмены с опытом соревнований). Дистанция, которую им предстоит пройти, - 10 км (четыре круга по 2,5 км с пересеченной местностью). В 13:00 стартуют «Любители» (принять участие могут все желающие). Их дистанция - 2,5 км свободным стилем. Победители гонок получат призы (награждение - в 14:00).
Всем участникам соревнований необходимо обязательно зарегистрироваться пройдя по ссылке
. Электронная регистрация продлится до 3 февраля. В день забегов необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность, передает сайт Харьковского горсовета
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