Желающие еще могут зарегистрироваться на Kharkiv Winter Fest-2017 26 января 2017 г. Вечерний Харьков 0 0

Продолжается регистрация на фестиваль зимних видов спорта Kharkiv Winter Fest-2017, который пройдет 4-5 февраля на олимпийской лыжной базе «Темп» (ул. Батумская, 16, Лесопарк).