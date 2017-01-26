Харьков

  • 224
    •  / 

Некоторым харьковчанам могут отключить газ

Некоторым харьковчанам могут отключить газ
В настоящее время около полутора десятков домов в Харькове отрезаны от газа из-за нарушений правил безопасности газоснабжения.
Как сообщил заместитель директора КП «Харьковское ремонтно-строительное предприятие» Александр Ярмак, один из таких домов расположен по ул. Отакара Яроша, 15. Газа там нет уже второй день. По словам Александра Ярмака, из 85 квартир нарушение правил безопасности газоснабжения были выявлены в 62-х.

Основные нарушения – это установка несертифицированной гофрированной трубы от газового прибора к дымоходу, обустройство вытяжки над варочной плитой, отсутствие карманов для чистки дымоходов и отсутствие вентиляционных каналов.

Если жильцы не выполняют выданные им предписания на устранение нарушений, то «Харьковгоргаз» отрезает газоснабжение, передает сайт Харьковского горсовета.

«У газовщиков нет возможности отключать газ поквартирно, поэтому отключают обычно весь стояк. Обратное подключение осуществляется только в том случае, если будут устранены все нарушения. Например, на данный момент в городе отключено от газоснабжения 14 домов, но сегодня могут снова включить газ в семи-восьми – там, где нарушения устранены. Такая работа ведется постоянно. Это делается не для того, чтобы лишить людей газа, а чтобы обезопасить жителей, исключить возможность взрыва и отравления угарным газом. Как вы помните, совсем недавно в переулке Автострадном, 10 отравились угарным газом семь человек», - отметил Александр Ярмак.

Читайте также:

Нашли орфографическую ошибку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

ОН Клиник Харків

Лента новостей26 января

Вся лента новостей

Архив новостей



Программа "Новини Р1"Лого телеканал Р1
Эксклюзивное интервью на Р1Лого телеканал Р1

Гость "ВХ" на Р1Лого телеканал Р1

Телеканал Р1 на youtube

Выбор читателей

О нас Реклама Подписка
  • Facebook
  • Вконтакте
  • Twitter
  • rss

Курсы валют от НБУ

100 EUR 2922.97 грн
100 USD 2720.81 грн
10 RUB 4.5999 грн


Новости от за посиланням
Загрузка...
Загрузка...
Афиша кинотеатра "Kronverk Cinema" Дафи