Как в Харькове собираются отмечать восточный Новый год

В Харькове также решили отметить этот праздник. Так, свою развлекательную программу предлагает Центральный парк культуры и отдыха им.Горького.
Воскресенье, 29 января
Главная сцена
13.00 – 14.30 Развлекательная шоу-программа "Планета года" творческой студии Pingwin
14.30 – 15.00 Конкурсно-развлекательная программа "Игры Огненного Петуха"
18.00 – 18.30 Конкурсно-развлекательная программа "Игры Огненного Петуха"
18.30 – 19.00 Церемония встречи Восточного Нового года. Танец дракона.
19.00 – 21.00 Огненная дискотека в азиатском стиле
Развлекательный центр
15.00 – 17.00 Концертная программа "Восточный Новый год"
15.00 – 15.20 Программа Института Конфуция ХНУ им. В.Н. Каразина
15.20 – 15.40 Программа национальной общины Вьетнама в Харькове
15.40 – 16.00 Показательное выступление Харьковской областной федерации кендо, йайдо, дзедо
16.00 – 16.30 Программа специализированной школы №181 "Дёнсури", К-поп коллективов
16.30 – 17.00 Программа Китайского культурного центра ХНПУ им. Г.С. Сковороды
15.00 – 18.00 Национальные мастер-классы (второй этаж)
15.00 – 18.00 Обучение игре в го Харьковской областной федерации го
15.00 – 16.00 Китайская чайная церемония, китайская каллиграфия, написание имен на японском, оригами, изготовление китайских фонариков от Китайского культурного центра ХНПУ им. Г.С. Сковороды
16.00 – 17.00 Изготовление блюда Banh Chung, дегустация. Новогодние поздравления от национальной общины Вьетнама в Харькове
17.00 – 18.00 Корейская каллиграфия, надевание ханбок, оригами от специализированной школы №181 "Дёнсури"
17.00 – 18.00 Плетение китайских узелков, китайская каллиграфия, китайская чайная церемония, китайский рисунок тушью от Института Конфуция ХНУ им. В.Н. Каразина
Логово Били Кида
12.00 - 17.00 Лазертаг бои
Ретро-парк
14.00 – 20.00 Танцевальная программа "Танцуют все!"
16.00 – 18.00 Вокальная программа "Споемте друзья!"