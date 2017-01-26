Харьков

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Как в Харькове собираются отмечать восточный Новый год

Как в Харькове собираются отмечать восточный Новый год
В ночь с 27 на 28 января наступит Новый год по Восточному календарю – Год Огненного Петуха.
В Харькове также решили отметить этот праздник. Так, свою развлекательную программу предлагает Центральный парк культуры и отдыха им.Горького.

Воскресенье, 29 января

Главная сцена

    13.00 – 14.30 Развлекательная шоу-программа "Планета года" творческой студии Pingwin
    14.30 – 15.00 Конкурсно-развлекательная программа "Игры Огненного Петуха"
    18.00 – 18.30 Конкурсно-развлекательная программа "Игры Огненного Петуха"
    18.30 – 19.00 Церемония встречи Восточного Нового года. Танец дракона.
    19.00 – 21.00 Огненная дискотека в азиатском стиле

Развлекательный центр

    15.00 – 17.00 Концертная программа "Восточный Новый год"
    15.00 – 15.20 Программа Института Конфуция ХНУ им. В.Н. Каразина
    15.20 – 15.40 Программа национальной общины Вьетнама в Харькове
    15.40 – 16.00 Показательное выступление Харьковской областной федерации кендо, йайдо, дзедо
    16.00 – 16.30 Программа специализированной школы №181 "Дёнсури", К-поп коллективов
    16.30 – 17.00 Программа Китайского культурного центра ХНПУ им. Г.С. Сковороды
    15.00 – 18.00 Национальные мастер-классы (второй этаж)
    15.00 – 18.00 Обучение игре в го Харьковской областной федерации го
    15.00 – 16.00 Китайская чайная церемония, китайская каллиграфия, написание имен на японском, оригами, изготовление китайских фонариков от Китайского культурного центра ХНПУ им. Г.С. Сковороды
    16.00 – 17.00 Изготовление блюда Banh Chung, дегустация. Новогодние поздравления от национальной общины Вьетнама в Харькове
    17.00 – 18.00 Корейская каллиграфия, надевание ханбок, оригами от специализированной школы №181 "Дёнсури"
    17.00 – 18.00 Плетение китайских узелков, китайская каллиграфия, китайская чайная церемония, китайский рисунок тушью от Института Конфуция ХНУ им. В.Н. Каразина

Логово Били Кида

    12.00 - 17.00 Лазертаг бои

Ретро-парк

    14.00 – 20.00 Танцевальная программа "Танцуют все!"
    16.00 – 18.00 Вокальная программа "Споемте друзья!"

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