Как в Харькове собираются отмечать восточный Новый год

В ночь с 27 на 28 января наступит Новый год по Восточному календарю – Год Огненного Петуха.

В Харькове также решили отметить этот праздник. Так, свою развлекательную программу предлагает Центральный парк культуры и отдыха им.Горького.Главная сцена13.00 – 14.30 Развлекательная шоу-программа "Планета года" творческой студии Pingwin14.30 – 15.00 Конкурсно-развлекательная программа "Игры Огненного Петуха"18.00 – 18.30 Конкурсно-развлекательная программа "Игры Огненного Петуха"18.30 – 19.00 Церемония встречи Восточного Нового года. Танец дракона.19.00 – 21.00 Огненная дискотека в азиатском стилеРазвлекательный центр15.00 – 17.00 Концертная программа "Восточный Новый год"15.00 – 15.20 Программа Института Конфуция ХНУ им. В.Н. Каразина15.20 – 15.40 Программа национальной общины Вьетнама в Харькове15.40 – 16.00 Показательное выступление Харьковской областной федерации кендо, йайдо, дзедо16.00 – 16.30 Программа специализированной школы №181 "Дёнсури", К-поп коллективов16.30 – 17.00 Программа Китайского культурного центра ХНПУ им. Г.С. Сковороды15.00 – 18.00 Национальные мастер-классы (второй этаж)15.00 – 18.00 Обучение игре в го Харьковской областной федерации го15.00 – 16.00 Китайская чайная церемония, китайская каллиграфия, написание имен на японском, оригами, изготовление китайских фонариков от Китайского культурного центра ХНПУ им. Г.С. Сковороды16.00 – 17.00 Изготовление блюда Banh Chung, дегустация. Новогодние поздравления от национальной общины Вьетнама в Харькове17.00 – 18.00 Корейская каллиграфия, надевание ханбок, оригами от специализированной школы №181 "Дёнсури"17.00 – 18.00 Плетение китайских узелков, китайская каллиграфия, китайская чайная церемония, китайский рисунок тушью от Института Конфуция ХНУ им. В.Н. КаразинаЛогово Били Кида12.00 - 17.00 Лазертаг боиРетро-парк14.00 – 20.00 Танцевальная программа "Танцуют все!"16.00 – 18.00 Вокальная программа "Споемте друзья!"