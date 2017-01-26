Харьков

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Скорость выросла в два раза: «Укртелеком» модернизировал сеть в Харькове

Скорость выросла в два раза: «Укртелеком» модернизировал сеть в Харькове
Компания "Укртелеком" вышла на новый уровень качества. Уже сейчас в Харькове проходит полная модернизация сети компании.
Новое оборудование уже установлено в Шевченковском, Холодногорском, Слободском и Новобаварском районах города. До конца первого полугодия около 65 тысяч абонентов  планируется перевести на новую сеть. И для этого установливается 170 шкафов с новым оборудованием.

Стоит отметить, что при процессе переключения абонента, ему не нужно предпринимать никаких действий - все будет сделано за него, а скорость интернета увеличится больше, чем в два раза. После миграции на новую сеть у существующих абонентов Укртелекома скорость доступа в интернет по технологии ADSL выросла в 2 раза – достигнув среднего показателя 21,4 Мбит/с.



Благодаря технической модернизации сети, существующие и новые клиенты компании получают доступ к обновленным сервисам, среди которых цифровая телефония и «Интерактивное ТV». А также к новым услугам – доступ в интернет по технологии VDSL на скорости от 50 Мбит/с.   «Скорости 20 Мбит/с достаточно для того, чтобы просматривать видео онлайн, читать новости, пользоваться соцсетями, интерактивным телевидением, загружать данные, - объясняет директор департамента развития массового сегмента Харьковского филиала "Укртелекома"  Светлана Шевченко. - Если клиенту нужна скорость выше, мы предложим перейти на технологию VDSL, где скорость доступа в интернет уже до 50 Мбит/с.

И клиенты смогут пользоваться даже новым модным направлением – «виртуальной реальностью». 



Также появляется возможность проведения в квартиру или офис оптического кабеля, что обеспечивает скорость от 200 Мбит/с до 1 Гбит/с. Активные продажи новых услуг Укртелеком планирует начать уже весной 2017 года.

Кроме этого,  модернизация сети предусматривает замену магистральных медных линий на оптику, что исключает кражу медного кабеля. У харьковчан появится возможность пользоваться высокоскоростным интернетом, не беспокоясь о перебоях в работе.

Общие инвестиции в модернизацию составляют около 600 млн грн, благодаря чему будут охвачены все районы Харькова. За 2,5 года в городе планируется установить 690 новых активных шкафов, которые заменят 79 устаревших АТС 60-90-х годов прошлого века. Кроме АТС, Укртелеком планирует заменить медные линии на оптические, что позволит построить высокоскоростную оптическую сеть длиной до 1350 км.

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