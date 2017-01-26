Украинская ученая получила престижную математическую премию

Украинская ученая Марина Вязовская получила "Премию Салема 2016".

Это престижная математическая премия, которую ежегодно присуждают молодому математику за выдающиеся результаты исследований в сфере научных интересов Рафаэля Салема, передает пресс-служба Министерства образования и науки Украины.Отмечается, что украинская ученая получила премию за ее открытие мирового уровня по плотной упаковке шаров в 8 и 24-мерных пространствах с использованием методов модульных форм.В Министерстве напомнили, что в 2016 году математик решил задачу, над решением которой ученые работали несколько веков: упаковка шаров в 8-мерном пространстве и, в соавторстве, — в 24-мерном. Иначе говоря, ученый нашла решение упаковки шаров в евклидовом пространстве. Ранее задачу упаковки шаров была решена лишь для пространств с тремя и менее измерениями.Согласно сообщению, Марина Вязовская окончила Киевский естественно-научный лицей № 145 и механико-математический факультет Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. В 2010 году защитила кандидатскую диссертацию в Институте математики НАН Украины на тему "Неравенства для полиномов и рациональных функций и квадратурные формулы на сфере", а в 2013 году получила степень доктора естественных наук в Боннском университете, защитив диссертацию "Модульной функции и особые циклы".