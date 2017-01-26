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Украинская ученая получила престижную математическую премию

Украинская ученая получила престижную математическую премию
Украинская ученая Марина Вязовская получила "Премию Салема 2016".
Это престижная математическая премия, которую ежегодно присуждают молодому математику за выдающиеся результаты исследований в сфере научных интересов Рафаэля Салема, передает пресс-служба Министерства образования и науки Украины.

Отмечается, что украинская ученая получила премию за ее открытие мирового уровня по плотной упаковке шаров в 8 и 24-мерных пространствах с использованием методов модульных форм.

В Министерстве напомнили, что в 2016 году математик решил задачу, над решением которой ученые работали несколько веков: упаковка шаров в 8-мерном пространстве и, в соавторстве, — в 24-мерном. Иначе говоря, ученый нашла решение упаковки шаров в евклидовом пространстве. Ранее задачу упаковки шаров была решена лишь для пространств с тремя и менее измерениями.

Согласно сообщению, Марина Вязовская окончила Киевский естественно-научный лицей № 145 и механико-математический факультет Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. В 2010 году защитила кандидатскую диссертацию в Институте математики НАН Украины на тему "Неравенства для полиномов и рациональных функций и квадратурные формулы на сфере", а в 2013 году получила степень доктора естественных наук в Боннском университете, защитив диссертацию "Модульной функции и особые циклы".

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