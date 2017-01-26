Список претендентов на пост главы Нацполиии сократился до десяти кандидатов 26 января 2017 г. источник 0 0

Консультативная комиссия по отбору главы Национальной полиции Украины определила 10 претендентов на должность руководителя ведомства и планирует завершить конкурс и представить министру внутренних дел трех кандидатов на должность руководителя Нацполиции не позднее 6 февраля.