Харьковский суд не допустил отключения теплоснабжения потребелей до окончания отопительного сезона

Хозяйственный суд Харьковской области рассмотрел дело по иску ПАО «Национальная акционерная компания«Нафтогаз Украины», г. Киев к Харьковскому областному коммунальному предприятию «Дирекция развития инфраструктуры территории», г.Харьков о взыскании более 13 млн. грн.

23 января 2012 года между сторонами был заключен договор о закупке природного газа для выработки тепловой энергии для нужд учреждений и организаций, финансируемых из государственного и местных бюджетов, а также других субъектов хозяйствования.Условия договора ответчиком не были выполнены и образовалась задолженность, так же были начислены штрафные санкции.Суд принял к сведению тяжелое финансовое положение ответчика, связанное в основном с неплатежами со стороны населения за потребленные услуги.Исследовав предоставленные участниками судебного процесса доказательства, суд решил иск удовлетворить, предоставить отсрочку для исполнения судебного решения сроком на 4 месяца (до окончания отопительного сезона).«Принятие судом решения о взыскании средств направлено на соблюдение обязательств сторон при выполнении принятых ими условий договора, а так же обеспечение теплоснабжения добросовестных потребителей, своевременно оплачивающих коммунальные услуги», – объяснили в пресс-службе суда.