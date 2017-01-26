Харьков

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Харьковский суд не допустил отключения теплоснабжения потребелей до окончания отопительного сезона

Харьковский суд не допустил отключения теплоснабжения потребелей до окончания отопительного сезона
Хозяйственный суд Харьковской области рассмотрел дело по иску ПАО «Национальная акционерная компания«Нафтогаз Украины», г. Киев к Харьковскому областному коммунальному предприятию «Дирекция развития инфраструктуры территории», г.Харьков о взыскании более 13 млн. грн.
23 января 2012 года между сторонами был заключен договор о закупке природного газа для выработки тепловой энергии для нужд учреждений и организаций, финансируемых из государственного и местных бюджетов, а также других субъектов хозяйствования.

Условия договора ответчиком не были выполнены и образовалась задолженность, так же были начислены штрафные санкции.

Суд принял к сведению тяжелое финансовое положение ответчика, связанное в основном с неплатежами со стороны населения за потребленные услуги.

Исследовав предоставленные участниками судебного процесса доказательства, суд решил иск удовлетворить, предоставить отсрочку для исполнения судебного решения сроком на 4 месяца (до окончания отопительного сезона).

«Принятие судом решения о взыскании средств направлено на соблюдение обязательств сторон при выполнении принятых ими условий договора, а так же обеспечение теплоснабжения добросовестных потребителей, своевременно оплачивающих коммунальные услуги», – объяснили в пресс-службе суда.

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