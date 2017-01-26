Если фактически потребленные услуги не оплачены

Мне прекратили начислять субсидию под предлогом того, что я не оплатила «фактически потребленные услуги с учетом размера назначенной субсидии». Не пойму, меня что, лишили права на субсидию?

Татьяна

Как разъяснили в Минсоцполитики, граждане, которым назначена субсидия для возмещения расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг, обязаны ежемесячно оплачивать фактически потребленные услуги с учетом размера назначенной субсидии, кроме одного единственного случая — наличия на лицевом счете переплаты. Если стоимость фактически использованной услуги в конкретном месяце меньше, чем обязательная доля расходов на оплату этой услуги — граждане платят ее фактическую стоимость.Если семья, которой назначена субсидия, не платит стоимость фактически потребленной услуги с учетом размера помощи, орган социальной защиты населения должен прекратить начисление субсидии. Исключение составляют случаи, связанные с задержкой заработной платы, пенсии и т. д., которые подтверждаются соответствующими документами, — с месяца, в котором поступило представление от поставщиков услуг. Восстановление субсидии происходит с момента подачи документов, подтверждающих погашение задолженности по оплате коммунальных услуг.Задолженность по оплате жилищно-коммунальных услуг не принимается во внимание органами соцзащиты в процессе оформления субсидии. Однако влияет на начисление поставщиками услуг размера платежа с учетом помощи в случае неуплаты счетов за потребленный газ, тепло, воду и освещение. Такой механизм исключает возможность возникновения задолженности у граждан, получающих субсидию.