В Харьковской области включили пункты обогрева

Все службы, отвечающие за жизнедеятельность области, приведены в повышенную готовность. Соответствующее решение было принято 24 января на заседании оперативного штаба при ХОГА
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В данный момент, по информации ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, во всех районах уже действуют стационарные пункты обогрева. 12 из них находятся в Харькове.
В областной Службе автомобильных дорог, в свою очередь, сообщили, что за последние сутки на дорогах области работало 162 единицы техники и 199 рабочих.
За сутки использовано 1044 куб. м песчано-солевой смеси и рассыпано 54 тонны соли. Расчищено от снега дорог: государственного значения – 1958 км, местного значения – 1507 км. Проезд на дорогах города и области обеспечен, отметили в САД.
По прогнозу синоптиков, в ночь с 26 на 27 января в Харьковской области ожидается понижение температуры до 12-17 градусов мороза.