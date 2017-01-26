О лишних людях и героях нашего времени
26 января 2017 г.
Сергей Потимков
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26 января 2017 г.
Сергей Потимков
Отношение Ленина к Пушкину и Лермонтову известно. Ленин Некрасова любил. Брата Сашу любил, который под сильнейшим впечатлением от Писарева отдавал предпочтение "социальным" стихам.
Но в письмах к родным Ленин Пушкина прислать все же просил, цитировал его довольно часто. В Горках на подходе к своему финалу вождь вспоминал (в бреду?) лермонтовский "Сон" - возможно, самое мистическое стихотворение в русской поэзии.
Как Ленин стал Лениным? После ленского расстрела взял этот "оперативный псевдоним"? Думаю, это легенда.
Был в его время экономист такой - Ленин... Ну и что?
Паспорт Ильичу сделали заграничный именно на фамилию Ленин. Говорят, паспорт этот пришлось украсть.
Я думаю, что Ленин себя "олитературивал", и достаточно традиционно.
Волгин... Под этим псевдонимом писал Плеханов. В полемике с ним Ульянов использовал "контрпсевдоним" - Ленин. Владимир Ильич был, несомненно, "Героем нашего (своего) времени". Положительным? Отрицательным? А каким героем был Григорий Александрович Печорин?.. Не знаю. Я думаю. Думаю, как не молодой уже "повеса". Сегодня Ленин, как и Онегин, и Печорин, - "лишний человек".
Реки и озера много значат для судьбы России. Увеличим глубоководный ряд?
Невский... Донской... Онегин... Печорин... Волгин... Ленин...
Онегинизма нет, печоринизма нет, волгинизма нет. А ленинизм есть.
Был у вождя литературно-политический, если не вкус, то нюх...
P.S. А река Лена еще сыграет свою роль в истории России, когда она расширит центр своей тяжести в Сибири.
P.P.S. И вопрос по геополитической географии: а есть в России река Пута?
P.P.P.S. Правильно! Есть! Река Пута - бассейн Баренцева моря. И есть река Пут - бассейн Каспийского моря. Путин - это Ленин сегодня? "Герой нашего времени"? Лишний?
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