Блог Сергея Потимкова

  • 37
    •  / 

О лишних людях и героях нашего времени

О лишних людях и героях нашего времени
Как известно, В.Г. Белинский писал о героях Пушкина и Лермонтова: "Несходство их между собой гораздо меньше расстояния между Онегою и Печорою... Печорин — это Онегин нашего времени".

Отношение Ленина к Пушкину и Лермонтову известно. Ленин Некрасова любил. Брата Сашу любил, который под сильнейшим впечатлением от Писарева отдавал предпочтение "социальным" стихам.

Но в письмах к родным Ленин Пушкина прислать все же просил, цитировал его довольно часто. В Горках на подходе к своему финалу вождь вспоминал (в бреду?) лермонтовский "Сон" - возможно, самое мистическое стихотворение в русской поэзии.

Как Ленин стал Лениным? После ленского расстрела взял этот "оперативный псевдоним"? Думаю, это легенда.

Был в его время экономист такой - Ленин... Ну и что?

Паспорт Ильичу сделали заграничный именно на фамилию Ленин. Говорят, паспорт этот пришлось украсть.

Я думаю, что Ленин себя "олитературивал", и достаточно традиционно.

Волгин... Под этим псевдонимом писал Плеханов. В полемике с ним Ульянов использовал "контрпсевдоним" - Ленин. Владимир Ильич был, несомненно, "Героем нашего (своего) времени". Положительным? Отрицательным? А каким героем был Григорий Александрович Печорин?.. Не знаю. Я думаю. Думаю, как не молодой уже "повеса". Сегодня Ленин, как и Онегин, и Печорин, - "лишний человек".

Реки и озера много значат для судьбы России. Увеличим глубоководный ряд?

Невский... Донской... Онегин... Печорин... Волгин... Ленин...

Онегинизма нет, печоринизма нет, волгинизма нет. А ленинизм есть.

Был у вождя литературно-политический, если не вкус, то нюх...

P.S. А река Лена еще сыграет свою роль в истории России, когда она расширит центр своей тяжести в Сибири.

P.P.S. И вопрос по геополитической географии: а есть в России река Пута?

P.P.P.S. Правильно! Есть! Река Пута - бассейн Баренцева моря. И есть река Пут - бассейн Каспийского моря. Путин - это Ленин сегодня? "Герой нашего времени"? Лишний?

Сергей Потимков

Сергей Потимков, Журналист

Читайте также:

Нашли орфографическую ошибку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

top
ОН Клиник Харків

Лента новостей26 января

Вся лента новостей

Архив новостей



Программа "Новини Р1"Лого телеканал Р1
Эксклюзивное интервью на Р1Лого телеканал Р1

Гость "ВХ" на Р1Лого телеканал Р1

Телеканал Р1 на youtube

Выбор читателей

О нас Реклама Подписка
  • Facebook
  • Вконтакте
  • Twitter
  • rss

Курсы валют от НБУ

100 EUR 2922.97 грн
100 USD 2720.81 грн
10 RUB 4.5999 грн


Новости от за посиланням
Загрузка...
Загрузка...
Афиша кинотеатра "Kronverk Cinema" Дафи