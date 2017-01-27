Харьков

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В Харькове собираются повышать квартплату

В Харькове собираются повышать квартплату
Харьковчан готовят к очередному подорожанию. В этот раз коммунальщики заговорили о росте квартплаты.
Объявления появились у подъездов домов в разных районах города с новыми расценками, которые выросли на 50%.

Коммунальщики аргументируют это тем, что тарифы на услуги по содержанию домов, сооружений и придомовых территорий действовали пять лет, с 1 января 2012 года и пришло время их пересмотреть.

Информацию о том, что листовки действительно расклеили сотрудники КП "Жилкомсервис", подтвердили в мэрии.

"Планируется корректировка тарифа по двум статьям: заработная плата и электроэнергия. В связи с увеличением минимальной зарплаты (до 3200 грн. — ред.) и тарифов на электроэнергию (рост в 4,6 раза. — ред.)", — рассказал "Сегодня" директор департамента жилищного хозяйства горсовета Роман Нехорошков. Нынешней квартплаты, уверяют коммунальщики, хватает лишь на оплату труда и электричества.

Новые цены должны пройти утверждение исполкома горсовета.

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