В Харькове собираются повышать квартплату

Объявления появились у подъездов домов в разных районах города с новыми расценками, которые выросли на 50%.
Коммунальщики аргументируют это тем, что тарифы на услуги по содержанию домов, сооружений и придомовых территорий действовали пять лет, с 1 января 2012 года и пришло время их пересмотреть.
Информацию о том, что листовки действительно расклеили сотрудники КП "Жилкомсервис", подтвердили в мэрии.
"Планируется корректировка тарифа по двум статьям: заработная плата и электроэнергия. В связи с увеличением минимальной зарплаты (до 3200 грн. — ред.) и тарифов на электроэнергию (рост в 4,6 раза. — ред.)", — рассказал "Сегодня"
директор департамента жилищного хозяйства горсовета Роман Нехорошков. Нынешней квартплаты, уверяют коммунальщики, хватает лишь на оплату труда и электричества.
Новые цены должны пройти утверждение исполкома горсовета.