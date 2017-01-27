Как соблюдается режим прекращения огня в зоне АТО: погибли двое украинских бойцов

Российско-оккупационные войска, игнорируя любые договоренности, большинство обстрелов ведут из минометов различных калибров и тяжелой артиллерии.

Как сообщили в пресс-центре штаба АТО в Facebook, на Мариупольском направлении из 152-миллиметровой артиллерии, танков, БМП, гранатометов и стрелкового оружия они обстреливали Широкино, а из 122-миллиметровой – Талаковку.«Из минометов различных калибров оккупанты вели огонь по Лебединском, Красногоровке, Талаковке и Водяному. Из гранатометов и стрелкового оружия – по Новогригорьевке, Гнутовому и Павлополю. А по Новотроицкому огонь вел снайпер», - говорится в сообщении.На Луганском направлении российско-оккупационные войска подвергли обстрелам РСЗО БМ-21 “Град” Новозвановку, выпустив в сторону наших позиций 20 снарядов. Здесь же боевики применили и 122 миллиметровую артиллерию. Крымское, Новотошковское, Новозвановку, Водяное, Новоалександровку и Попасную обстреляли из 120 и 82 миллиметровых минометов.На Донецком направлении использовали минометы различных калибров, обстреливая наши позиции в районе Авдеевки, Верхнеторецкого, Зайцевого. Из гранатометов различных систем и стрелкового оружия – Новгородское, Каменку и Авдеевку.«В целом за прошедшие сутки зафиксировано 63 обстрела. Двое наших военнослужащих погибли», - сообщили в пресс-центре.