Экономика

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Какие транши в этом году рассчитывает получить Украина от международных структур

Какие транши в этом году рассчитывает получить Украина от международных структур
Украина рассчитывает в 2017 году получить четыре транша в рамках кредитной программы Международного валютного фонда и два транша в рамках программы макрофинансовой помощи от Евросоюза.
Глава Национального банка Валерия Гонтарева заявила, что уже в ближайшее время Украина получить первый из запланированных на этот год траншей МВФ.

"Мы следующий хотим привлечь в размере миллиарда долларов. Может, в начале февраля. Я не вижу предпосылок, которые помешали бы нам получить транш МВФ. Я видела переговоры президента с Лагард. Осталось обсудить технический вопрос, который не на территории НБУ", - сказала Гонтарева.

Напомним, в марте 2015 года МВФ открыл четырехлетнюю программу EFF для Украины на сумму $17 млрд. Она предполагала проведение ежеквартального пересмотра программы и выделение Киеву в 2015 году четырех траншей, в 2016 году - еще четырех. Однако к настоящему времени страна получила лишь три транша: первый на $5 млрд в марте 2015 года, второй на $1,7 млрд в августе 2015 года и третий на $1 млрд в сентябре 2016 года.

Европейская комиссия от имени ЕС в июле 2015 года выделила Украине кредит в размере 600 млн евро - первый транш в рамках новой программы макрофинансовой помощи Украине, общий бюджет которой составляет 1,8 млрд. евро. В последующие месяцы предусматривалось выделение Европейской комиссией еще 1,2 млрд евро – при условии удачной реализации экономических и структурных реформ, согласованных между ЕС и Украиной.

600 млн евро Украина рассчитывала получить в конце 2015 года, еще 600 млн - в начале 2016 года. Этого до сих пор не произошло.

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