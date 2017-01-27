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В Украине снимут триллер Egregor

В Украине снимут триллер Egregor
Государственное агентство Украины по вопросам кино заключило с компанией «Солар Медиа Интертейнмент» контракт о предоставлении кинопроекта Egregor режиссера Любомира Левицкого государственной финансовой поддержки в размере 22 млн грн.
Как сообщает пресс-служба Госкино, общая стоимость производства фильма – 66,268 млн грн.

Полнометражный художественный фильм Egregor стал одним из победителей IX конкурсного отбора Госкино, получив один из самых высоких баллов. Авторы сценария – Любомир Левицкий и Сергей Касторных, продюсер – Сергей Лавренюк. Приключенческий триллер с элементами мистики будет сниматься в Украине (Киев, Львов), Франции и Германии.



По сценарию, на протяжении сотни лет два ордена борются за возможность управлять сознанием человечества. Виктор Грабовски – отец ребенка, которого выбрали ордена для материализации самого мощного в мире эгрегора. Чтобы найти своего похищенного сына, Виктору придется преодолеть множество препятствий.

По словам режиссера картины Левицкого, идея фильма Egregor появилась у него после ознакомления с исследованием «эффекта сотой обезьяны». Эксперимент, проведенный Лоуренсом Блэром и Лаэлом Вотсоном в середине 1970-х, доказывал паранормальное быстрое распространение информации обществу от группы, которая набрала критическую массу – сто человек.

Производство фильма завершится зимой 2018 года.

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