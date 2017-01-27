Александр Лукашенко сделал неожиданное заявление

Предпринимаются отдельные попытки поставить под вопрос суверенитет и независимость Беларуси.

Об этом заявил белорусский президент Александр Лукашенко, говорится в сообщении его пресс-службы."Нам независимость очень дешево досталась: все народы воевали, сегодня воюет наша братская Украина. Нам нельзя допустить того, чтобы воевать. Мы народ миролюбивый", - отметил он.Он подчеркнул, что нельзя допустить войны в Беларуси, назвав белорусов миролюбивым народом.Также Лукашенко отметил, что борьба белорусов за независимость происходит не в военной или политической сфере, а в экономической, и назвал это позитивным."Главное направление нашей борьбы за независимость проходит через экономику - не в военной сфере, не в политической", - сказал он.Ранее Лукашенко посоветовал российскому лидеру Владимиру Путину помириться с Украиной и предложил свои услуги в качестве посредника.