Экономика

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Харьковский производитель хочет обеспечить яйцами Турцию и Марокко

Харьковский производитель хочет обеспечить яйцами Турцию и Марокко
Птицефабрика "Охочее", одна из крупнейших в Харьковской области, готовится экспортировать яйца.
Сейчас продолжаются переговоры с Турцией и Марокко, рассказал директор предприятия Николай Яковчук, передает Agroportal.

"У нас есть разрешение на экспорт яйца во многие страны мира. Однако практики такой реализации нет. Все идет к тому, что будем заниматься этим вопросом более углубленно", — отметил он.

По словам руководителя птицефабрики, куда экспортировать, им абсолютно все ровно.

"Основной вопрос — это ценообразование и финансирование. Сейчас ведем переговоры с Турцией и Марокко, — сообщил Николай Яковчук. — Экспортные поставки могут идти, опять же, как через посредников, так и напрямую".

Птицефабрика имеет три птичника для выращивания молодняка и пять — для взрослой птицы.

"На сегодняшний день у нас поголовье насчитывает около 300 тыс., есть пустые птичники, поэтому есть куда расширяться и наращивать стадо", — отметил директор хозяйства.

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