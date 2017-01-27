Харьковский производитель хочет обеспечить яйцами Турцию и Марокко

Сейчас продолжаются переговоры с Турцией и Марокко, рассказал директор предприятия Николай Яковчук, передает Agroportal.
"У нас есть разрешение на экспорт яйца во многие страны мира. Однако практики такой реализации нет. Все идет к тому, что будем заниматься этим вопросом более углубленно", — отметил он.
По словам руководителя птицефабрики, куда экспортировать, им абсолютно все ровно.
"Основной вопрос — это ценообразование и финансирование. Сейчас ведем переговоры с Турцией и Марокко, — сообщил Николай Яковчук. — Экспортные поставки могут идти, опять же, как через посредников, так и напрямую".
Птицефабрика имеет три птичника для выращивания молодняка и пять — для взрослой птицы.
"На сегодняшний день у нас поголовье насчитывает около 300 тыс., есть пустые птичники, поэтому есть куда расширяться и наращивать стадо", — отметил директор хозяйства.