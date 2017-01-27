Харьковский производитель хочет обеспечить яйцами Турцию и Марокко

Птицефабрика "Охочее", одна из крупнейших в Харьковской области, готовится экспортировать яйца.

Сейчас продолжаются переговоры с Турцией и Марокко, рассказал директор предприятия Николай Яковчук, передает Agroportal."У нас есть разрешение на экспорт яйца во многие страны мира. Однако практики такой реализации нет. Все идет к тому, что будем заниматься этим вопросом более углубленно", — отметил он.По словам руководителя птицефабрики, куда экспортировать, им абсолютно все ровно."Основной вопрос — это ценообразование и финансирование. Сейчас ведем переговоры с Турцией и Марокко, — сообщил Николай Яковчук. — Экспортные поставки могут идти, опять же, как через посредников, так и напрямую".Птицефабрика имеет три птичника для выращивания молодняка и пять — для взрослой птицы."На сегодняшний день у нас поголовье насчитывает около 300 тыс., есть пустые птичники, поэтому есть куда расширяться и наращивать стадо", — отметил директор хозяйства.