Украина

  • 186
    •  / 

В Украине собираются отменить 8 марта

В Украине собираются отменить 8 марта
В Украине уже разработан проект закона "О государственных праздниках в Украине". В ближайшее время будет выставляться на общественное обсуждение этот вопрос.
Как сообщил в интервью "Апострофу" директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович, календарь наполнен какими-то новыми украинскими национальными праздниками, а старые советские праздники все равно остаются.

"Я думаю, что нам не стоит говорить о таком государственном празднике, как 1 мая. Также постепенно и точно надо переводить акцент с 9 мая на 8 мая. Также я убежден, что не стоит делать государственным и праздничным днем 8 марта. На государственном уровне должны отмечаться, наверное, только те праздники, которые отмечают события, которые были переломными, чрезвычайно важными для Украины как государства – День независимости, День Конституции... а не какие-то праздники, которые достались нам в наследство от советского прошлого", - подчеркнул Вятрович.

Он отметил, что Украина спокойно избавилась от 23 февраля, этот праздник уже почти исчез, и показателем того является бизнес и коммерция, которые тоже переориентировались.

"То есть 14 октября абсолютно постепенно вытесняет то, что касалось 23 февраля. Со временем 14 октября полностью приживется, и будет именно тем днем, в который мы будем вспоминать защитников Украины, защитников в широком смысле", - подытожил директор Украинского института национальной памяти.

Читайте также:

Нашли орфографическую ошибку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

ОН Клиник Харків

Лента новостей27 января

Вся лента новостей

Архив новостей



Программа "Новини Р1"Лого телеканал Р1
Эксклюзивное интервью на Р1Лого телеканал Р1

Гость "ВХ" на Р1Лого телеканал Р1

Телеканал Р1 на youtube

Выбор читателей

О нас Реклама Подписка
  • Facebook
  • Вконтакте
  • Twitter
  • rss

Курсы валют от НБУ

100 EUR 2911.8 грн
10 RUB 4.5632 грн
100 USD 2721.31 грн


Новости от за посиланням
Загрузка...
Загрузка...
Афиша кинотеатра "Kronverk Cinema" Дафи