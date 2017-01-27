В Харькове заканчивается регистрация на Весенний кубок «Битвы корпораций»

Соревнования пройдут в одиночном мужском, одиночном женском разрядах и в миксте. Формат соревнований будет включать групповой турнир и стадию плей-офф.
В команде на этом этапе будут участвовать 6 человек. Каждый из участников может соревноваться только в одном разряде.
Регистрация новых команд на участие в турнире открыта до 1 февраля, передает сайт Харьковского горсовета
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С более подробной информацией можно ознакомиться здесь
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Напомним, что «Битва корпораций» - это спортивный корпоративный турнир, в котором принимают участие спортсмены-любители, представляющие свою компанию. В турнире участвуют около 20 команд. Во 2-м сезоне турнира соревнования проходят в течение 10 месяцев (с сентября по июнь) и разбиты на два кубка: осенний и весенний. В декабре 2016 года завершился Осенний кубок, который состоял из пяти этапов, а именно: мини-гольф, мини-футбол, волейбол, настольный теннис и боулинг. Победителем Осеннего кубка стала команда КП «Харьковводоканал», 2-место заняла команда «Zotti», 3-место - команда «Adidas». Весенний кубок 2-го сезона турнира тоже состоит из пяти этапов, а именно: бадминтон, бильярд (мужчины) + дартс (девушки), стритбол, легкоатлетическое многоборье и пейнтбол.