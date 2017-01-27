В Харькове заканчивается регистрация на Весенний кубок «Битвы корпораций» 27 января 2017 г. Вечерний Харьков 0 0

Первый этап Весеннего кубка «Битвы корпораций» - по бадминтону - состоится 11 февраля в зале Школы высшего спортивного мастерства (ул. Динамовская, 5-а).