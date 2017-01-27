Общество

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Украинские подростки начали играть в опасную игру

Украинские подростки начали играть в опасную игру
Эта экстремальная игра уже давно известна в России и не исключено, что ее истоки могли просочиться в нашу страну через социальные сети.
Теперь и в Украине набирает популярная игра среди подростков, суть которой заключается в том, чтобы уйти из дома на сутки и никому ничего не говорить и не предупреждать.

Такое развлечение достаточно опасно, ведь подростки часто создают группы в соцсетях, вирусным способом распространяя различные испытания и, временами, усложняя их, чтобы похвастаться друг перед другом.

Также отметим, что в социальных сетях массово создаются группы в которых подросткам перед тем, как пропасть ставят различные задачи.

Игра несет в себе опасность еще и в том, что не возможно идентифицировать действительно ли ребенок исчез, или он в порядке и в безопасности, а таким образом просто играет.

Правоохранители просят родителей провести беседу со своими детьми и объяснить им всю опасность такой не детской забавы.

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