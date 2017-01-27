Украинские подростки начали играть в опасную игру

Эта экстремальная игра уже давно известна в России и не исключено, что ее истоки могли просочиться в нашу страну через социальные сети.

Теперь и в Украине набирает популярная игра среди подростков, суть которой заключается в том, чтобы уйти из дома на сутки и никому ничего не говорить и не предупреждать.Такое развлечение достаточно опасно, ведь подростки часто создают группы в соцсетях, вирусным способом распространяя различные испытания и, временами, усложняя их, чтобы похвастаться друг перед другом.Также отметим, что в социальных сетях массово создаются группы в которых подросткам перед тем, как пропасть ставят различные задачи.Игра несет в себе опасность еще и в том, что не возможно идентифицировать действительно ли ребенок исчез, или он в порядке и в безопасности, а таким образом просто играет.Правоохранители просят родителей провести беседу со своими детьми и объяснить им всю опасность такой не детской забавы.