Экс-чиновник, у которого нашли арсенал оружия, арестован 27 января 2017 г. Вечерний Харьков 0 0

Экс-чиновнику, у которого дома нашли арсенал оружия, избрали меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 800 тысяч гривен.