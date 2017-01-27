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Экс-чиновник, у которого нашли арсенал оружия, арестован

Экс-чиновник, у которого нашли арсенал оружия, арестован
Экс-чиновнику, у которого дома нашли арсенал оружия, избрали меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 800 тысяч гривен.
Об этом сообщила пресс-секретарь прокурора Харьковской области Вита Дубовик.

«В случае внесения залога должен применяться электронный браслет», – отметила Дубовик.

Дело рассматривает Красноградский районный суд.

Напомним, обыск у советника председателя одного из райсоветов Харьковской области был проведен сотрудниками СБУ и Национальной полиции с участием прокурора - процессуального руководителя в рамках расследования уголовного производства о земельных махинациях 2010-2014 годов. По месту жительства у фигуранта расследования изъяли 6 ручных осколочных гранат Ф-1 и РГД-5, запалы к ним, более 600 патронов к автомату Калашникова и нарезной малокалиберной винтовки, электродетонаторы, дымовую шашку, холодное оружие, более 23 тыс. долларов США, а также бронежилет и военную форму российского образца с шевронами Вооруженных сил РФ.

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