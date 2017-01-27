В университете Каразина открыли мемориальную доску погибшим в АТО студентам и выпускникам

В университете увековечили память студентов исторического факультета - бойца Добровольческого украинского корпуса Святослава Горбенко
(26.12.1994 – 3.10.2014), старшего стрелка 2-го батальона спецназначения Национальной гвардии Украины «Донбасс» Эдуарда Ушакова
(13.12.1990 – 29.08.2014), а также двух выпускников: медицинского факультета – рядового батальона патрульной службы полиции особого назначения «Херсон» МВД Украины в Херсонской области Владислава Ковалева
(10.01.1984 – 29.08.2014) и исторического факультета – командира взвода отдельной сводной штурмовой роты «Карпатська Січ» 93-й отдельной механизированной бригады Мирослава Мыслы
(4.06.1992 – 2.10.2016).
Святослав Горбенко погиб во время защиты Донецкого аэропорта, Эдуард Ушаков и Владислав Ковалев – во время выхода из окружения под Иловайском, Мирослав Мысла погиб во время обстрелов на Луганщине.
Ректор университета Виль Бакиров отметил, что бывшие студенты Каразинского университета отдали жизни за свободу Украины: «Это большая беда и горе, но в то же время они стали примером для поколений. Они погибли за независимость и целостность Украины».
Как отметил заместитель декана экономического факультета университета Дмитрий Мангушев, служивший в АТО, он лично этих студентов не знал, но путь, который они выбрали, делает их особенными.
– Цена нашего спокойствия – утраченные жизни этих молодых ребят. Студенты исторического факультета всегда проявляют наибольший патриотизм, студенты- медики готовы спасать других. Мы живем в мирном городе, можем спокойно гулять с детьми, а наших воспитанников уже нет. Не спрашивайте, что ваша страна может сделать для вас, спрашивайте, что вы можете сделать для своей страны, – отметил Дмитрий Мангушев.
Мемориальная доска погибшим в АТО студентам и выпускникам установлена на 2-м этаже ХНУ имени В. Н. Каразина, сообщает пресс-служба горсовета
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