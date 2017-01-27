В университете Каразина открыли мемориальную доску погибшим в АТО студентам и выпускникам 27 января 2017 г. Вечерний Харьков 0 0

Открытие мемориальной доски студентам и выпускникам, погибшим во время антитеррористической операции, состоялось 27 января в Харьковском национальном университете имени В. Н. Каразина.