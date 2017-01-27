В Харькове представили эскизные проекты памятного знака на площади Свободы

Выставка работ в рамках открытого блиц-конкурса на лучший эскизный проект памятного знака на пл. Свободы проходит сейчас в Доме архитектора.

Как сообщила ответственный секретарь конкурса Екатерина Пилявская, было принято 29 конкурсных работ, и все они представлены в экспозиции. Эскизные проекты подавались анонимно, но уже известно, что в конкурсе приняли участие представители Италии и США.– Условия были максимально лояльными для участников, без жестких требований относительно архитектурного решения, параметров или расположения памятного знака. Этим объясняется то, что мы получили совершенно разноплановые работы. Например, есть памятники высотой 3 метра, а есть 86, 135 и даже 175 метров. Места тоже предлагаются разные - и в центре сквера, и на месте бывшего памятника Ленину, – рассказала Екатерина Пилявская.В пятницу в Доме архитектора прошла презентация проектов, в которой приняли участие эксперты, давшие свою оценку.Как отметил харьковский архитектор Павел Нагорный, конкурс удался и количеством, и качеством работ. По его словам, все эскизные проекты можно разделить на несколько групп. Первая группа – крупные, масштабные работы. Наиболее примечательные из них – «Маяк Свободы» высотой 175 м и «Стела Свободы», которая достигает в высоту 135 м. Как пояснил архитектор, работы такого масштаба перенимают на себя всю визуальную нагрузку, и площадь уходит на второй план. По его словам, в этом их главный недостаток, хотя по смыслу, стилистике и содержанию эти проекты довольно интересны.Вторая группа – это работы, в которых предусмотрены развлекательные элементы – обзорные площадки, кафетерии, кинотеатры и пр. Но, по мнению архитектора, подобные проекты хоть и интересны, но все же не годятся для знаковой площади города и были бы уместнее в более подходящих местах. Работы, в которых предлагается построить фонтаны, тоже имеют слабое место, поскольку в Харькове фонтаны в холодное время года отключаются.Третья группа – это проекты, которые отражают архитектурно-историческую традицию площади Свободы. Это, например, казацкая крепость или памятный знак в виде ангела на стеле вверху в окружении четырех фигур колоритных исторических личностей – внизу. Предпочтение архитектор отдал второму варианту.– Когда молодой архитектор Виктор Троценко нарисовал на желтенькой бумажке эскиз площади Свободы, то уже тогда он определил ее композиционный центр. Начиная с 1929 года, в этом месте – круглой части сквера – постоянно появлялась какая-то доминанта, стержень. Сначала это был обелиск, посвященный революции. Пока строили площадь, не хватило немного средств на этот обелиск, а потом Харьков перестал быть столицей Украины, и вскоре началась война. Город был сильно разрушен, и после войны появился макет восстановления площади Свободы, который и сейчас можно увидеть в Доме архитектора. Там должна была появиться стела, символизирующая победу во Второй мировой войне, более крупная, со звездой вверху. Этот памятник хорошо и убедительно там смотрелся. Это было в 1947 году, и на проект в таком виде тоже не хватило средств. Кстати, и сейчас еще в северном крыле Южного вокзала, в зале ожиданий, можно увидеть огромное панно с видом в сторону площади Свободы, где на фоне Госпрома изображена стела! Это было в 1952 году, в год открытия восстановленного вокзала. Таким образом, в круглой части сквера архитекторы разных времен постоянно предлагали установить некую вертикаль. И только после того, как в 1963 году на площади открыли памятник Ленину, к этой теме больше не возвращались, – рассказал Павел Нагорный.Именно поэтому в конкурсе архитектор отдал предпочтение эскизу со стелой, которая визуально перекликается с идеями давно минувших лет. Высота композиции – 86 метров. На ее вершине расположен Ангел с православным крестом, внизу – четыре фигуры, личности которых так или иначе перекликаются с историей Слобожанщины. По задумке автора, верхняя фигура будет видна только издали, а вблизи все внимание будет приковано к историческим личностям.Первая фигура – Анахарсис, живший в VI веке до н.э. скиф из Северного Причерноморья, которого почитали древнегреческие мыслители. В настоящее время он известен философам всего мира. Напомним, что территория Слобожанщины представляла собой значительную часть скифского государства.Вторая фигура – князь Игорь, который организовал поход против половцев в 1185 году. Это событие стало сюжетной основой самого большого лирико-эпического произведения средневековья – «Слова о полку Игореве». Первым городом, которого достиг князь, возвращаясь из плена, был Донец (его руины находятся в пределах Харькова).Третья фигура – Семен Климовский (Климов), выдающийся украинский поэт и философ, который считается предшественником Григория Сковороды. Его песня «Ехал казак за Дунай» получила мировую известность.Четвертая фигура – Михаил Петренко, уроженец города Славянска, студент Харьковского университета. Вершиной творчества этого поэта-романтика стала песня «Дивлюсь я на небо та й думку гадаю», которую считают народной. Это произведение – визитная карточка не только Слобожанщины, но и всей Украины.Организаторы конкурса не исключают, что самые интересные проекты, которые не выиграют в конкурсе, могут быть реализованы в других местах города.Какая из работ победит, выяснится уже в ближайшее время: заседание жюри планируют провести в начале февраля. Голосовать за лучший проект будут представители Союза художников, Союза дизайнеров, Союза архитекторов, Союза фотохудожников, ведущих профильных вузов Харькова, заслуженные строители Украины, почетные граждане Харькова, которые вошли в состав жюри.Пока же все желающие могут ознакомиться с эскизными проектами в Доме архитектора (ул. Дарвина, 9) с 10:00 до 17:00 каждый день, кроме субботы и воскресенья. Всем посетителям предоставлена возможность оставить отзывы в специальной книге. Организаторы конкурса обещают прислушаться к наиболее разумным замечаниям и предложениям.