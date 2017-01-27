Экономика

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В Шебелинке будут выпускать топливо стандарта «Евро-5»

В Шебелинке будут выпускать топливо стандарта «Евро-5»
В 2016 году предприятие частично модернизировало производство, что позволило перейти на выпуск бензинов и дизтоплива качества «Евро-4».
Как сообщили в Управлении топливно-энергетического комплекса ХОГА, в прошлом году Шебелинский газоперерабатывающий завод увеличил переработку нефтяного сырья на 7,9% (на 36,5 тыс. тонн) по сравнению с 2015 годом – до 497,2 тыс. тонн. Производство дизтоплива возросло на 7,5% (на 8,1 тыс. тонн) – до 116,8 тыс. тонн.

Шебелинский газоперерабатывающий завод – единственное в Украине предприятие, которое работает на отечественном сырье, что позволяет производить топливо с низкой себестоимостью. Завод долго работал по старым ТУ. Модернизация мощностей, проведенная в прошлом году, позволила предприятию перейти на выпуск высококачественной продукции.

Дальнейшая модернизация, которую планируется провести в течение 2017 года, позволит не только повысить качество топлива до стандарта «Евро-5», но и в полной мере использовать мощности завода, который может перерабатывать до 1 млн тонн сырья в год.

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