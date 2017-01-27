В Харькове отлавливают нелегальных лесорубов

Житель Волчанска вырубил 15 сосен без каких либо разрешений и документов. За такое браконьерство ему грозит три года тюрьмы.



Местный лесник позвонил в полицию и рассказал, что неизвестный ему человек в районе «Кисляковки», что в Волчанске вырубил 15 деревьев.На место выехали следователи и факт незаконной порубки подтвердился. Через некоторое время был задержан и подозреваемый – им оказался местный житель. Он пояснил, что деревья он валил на дрова. У него дом отапливается печью, а денег на топливо нет. Он знал, что действует незаконно, поэтому, чтобы никто не услышал звука работающей бензопилы, он ушел подальше в лес, сообщили в пресс-службе ГУ НП в Харьковской области.Своими действиями браконьер нанес лесному хозяйству ущерб на сумму более 18 тысяч гривен. Вещественные доказательства изъяты.Следователем Волчанского отдела полиции открыто уголовное производство по ст.246 (незаконная порубка леса) Уголовного кодекса Украины, что карается штрафом от пятидесяти до ста необлагаемых минимумов доходов граждан или арестом на срок до шести месяцев, или ограничением свободы на срок до 3-х лет, или лишением свободы на тот же срок.