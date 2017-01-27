У харьковских астрономов появился собственный университетский корпус

Заведующий кафедрой астрономии НИИ астрономии ХНУ им. В.Н. Каразина Юрий Шкуратов сообщил, что в новом корпусе будет находиться НИИ, кафедра астрономии, будет проходить подготовка специалистов.
– У нас около 40 студентов и 30 научных сотрудников. В нескольких небольших комнатах кафедры едва помещались наши сотрудники, студентам некуда было деться. Лекции читали в аудиториях: преподаватель давал информацию – и все, контакта со студентами практически не было. А теперь ситуация будет совсем другой. Студенты смогут с самого первого курса включаться в научную работу, в научные исследования, общаться с учеными. Это очень полезно, – отметил Юрий Шкуратов.
Харьковская школа астрономии является самой мощной в Украине и одной из крупнейших в мире, отмечают ученые.
– Украина известна в мире как астрономическое государство. Как это ни странно, но в нашей стране, возможно, наибольшее количество высококвалифицированных астрономов, известных в мире своими достижениями, – отметил директор Главной астрономической обсерватории Национальной академии наук Украины Ярослав Яцкив, поздравляя коллег с праздником. – Астрономическая школа Харьковщины известна в мире в области исследования тел Солнечной системы – планет, астероидов, комет – различными методами. Эта школа основана известным астрономом Николаем Барабашовым. И сейчас харьковские специалисты продолжают занимать передовые позиции.
В ближайшей перспективе будет рассматриваться вопрос реконструкции Чугуевский наблюдательной станции НИИ астрономии ХНУ им. В.Н. Каразина, сообщает пресс-служба ХОГА
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