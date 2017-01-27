Харьков

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У харьковских астрономов появился собственный университетский корпус

У харьковских астрономов появился собственный университетский корпус
Новое здание, где будет находиться НИИ астрономии Харьковского национального университета им. В.Н. Каразина, открыли 27 января.
Заведующий кафедрой астрономии НИИ астрономии ХНУ им. В.Н. Каразина Юрий Шкуратов сообщил, что в новом корпусе будет находиться НИИ, кафедра астрономии, будет проходить подготовка специалистов.

– У нас около 40 студентов и 30 научных сотрудников. В нескольких небольших комнатах кафедры едва помещались наши сотрудники, студентам некуда было деться. Лекции читали в аудиториях: преподаватель давал информацию – и все, контакта со студентами практически не было. А теперь ситуация будет совсем другой. Студенты смогут с самого первого курса включаться в научную работу, в научные исследования, общаться с учеными. Это очень полезно, – отметил Юрий Шкуратов.

Харьковская школа астрономии является самой мощной в Украине и одной из крупнейших в мире, отмечают ученые.

– Украина известна в мире как астрономическое государство. Как это ни странно, но в нашей стране, возможно, наибольшее количество высококвалифицированных астрономов, известных в мире своими достижениями, – отметил директор Главной астрономической обсерватории Национальной академии наук Украины Ярослав Яцкив, поздравляя коллег с праздником. – Астрономическая школа Харьковщины известна в мире в области исследования тел Солнечной системы – планет, астероидов, комет – различными методами. Эта школа основана известным астрономом Николаем Барабашовым. И сейчас харьковские специалисты продолжают занимать передовые позиции.

В ближайшей перспективе будет рассматриваться вопрос реконструкции Чугуевский наблюдательной станции НИИ астрономии ХНУ им. В.Н. Каразина, сообщает пресс-служба ХОГА.

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