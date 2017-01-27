В Харьковской области уже приписаны больше трети юношей

В Харьковской области регионе продолжается приписная кампания-2017.



Справка

В прошлом году на Харьковщине подлежали приписке при РВК около 9000 человек. Примерно 10% от всех юношей 1999 года рождения в прошлом году признаны такими, которые никогда не будут служить в армии из-за наличия серьезных болезней. Около 30 семнадцатилетних жителей области имели судимость и также не смогут носить погоны. Около 250 человек решили учиться в военно-учебных заведениях.

Как сообщает начальник Регионального медиа-центра МО Украины Дмитрий Горбунов, в течение первых недель 2017 года треть юношей уже проверили на предмет пригодности в будущем к военной службе и поставили на воинский учет.Так, около 4000 человек, или 45% от всех допризывников, были вызваны в военные учреждения, из которых примерно 3600 человек уже своевременно прошли медицинский осмотр и беседы с психологами.– Хотя «Приписная кампания-2017» продлится до 31 марта, 40% от всего объема этой работы военкоматы региона уже выполнили, – рассказывает военный комиссар Харьковского областного военного комиссариата полковник Юрий Калгушкин. – К сожалению, у более чем 500 ребят, что составляет лишь 5%, военные врачи выявили очень серьезные болезни, из-за которых они не смогут служить в армии. Однако хорошей новостью является то, что 35% от всех тех, кто родился в 2000-м, полностью здоровы и получили приписное удостоверение.По словам офицера, в Харьковской области есть несколько районов, где в течение неполного января выполнен почти весь комплекс приписной кампании. Так, в Близнюковском РВК проверили 98% всех 17-летних юношей, а в Индустриальном в городе Харьков РВК и Волчанском райвоенкоматах отчитались о выполнении более 80% этого общегосударственного задания.