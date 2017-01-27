Общество

  • 134
    •  / 

Как оформить визу в Польшу: информация консула

Как оформить визу в Польшу: информация консула
Получить визу в Польшу теперь можно по новой системе регистрации.
Новая, упрощенная система регистрации для подачи документов на получение польской визы начала работать с 20 января в визовом центре в Харькове.

Как сообщил Генеральный консул Республики Польша в Харькове Януш Яблонский, главным отличием от предыдущей системы является то, что теперь специально регистрироваться не нужно. Теперь тот, кто хочет получить польскую визу, должен обратиться с загранпаспортом в отделение «Идея Банка» или «КредоБанка» и осуществить предоплату. Во время предоплаты в банке заявитель получает уникальный PTN-код, который в течение следующих суток активируется через систему регистрации. Регистрация даты и времени подачи документов происходит автоматически.

Во время предоплаты заявитель также выбирает нужный тип визы и сообщает о действительном номере телефона. По этому номеру ему позвонит оператор, чтобы подтвердить дату и время подачи документов на получение визы в Польшу.

Заявители, которые регистрировались по старой системе, будут приняты согласно назначенной дате регистрации.

Харьковчане все больше ездят в Польшу


По словам Януша Яблонского, эта система упростит процесс подачи документов и позволит исключить всех нелегальных посредников, которые регистрируются для подачи документов, а потом продают эти места. Кроме того, в ближайшее время консульство рассчитывает увеличить штат сотрудников визового центра, что позволит принимать больше желающих получить польскую визу и ускорить процесс ее получения. В целом же польский визовый центр принимает от 700 до 900 человек в день.

Отметим, новую систему регистрации ввело Посольство Республики Польша в Украине совместно с оператором пунктов приема визовых анкет VFS Global. Нововведение уже действует с 3 октября в пункте приема визовых анкет в Киеве.

Читайте также:

Нашли орфографическую ошибку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

ОН Клиник Харків

Лента новостей27 января

Вся лента новостей

Архив новостей



Программа "Новини Р1"Лого телеканал Р1
Эксклюзивное интервью на Р1Лого телеканал Р1

Гость "ВХ" на Р1Лого телеканал Р1

Телеканал Р1 на youtube

Выбор читателей

О нас Реклама Подписка
  • Facebook
  • Вконтакте
  • Twitter
  • rss

Курсы валют от НБУ

100 EUR 2911.8 грн
10 RUB 4.5632 грн
100 USD 2721.31 грн


Новости от за посиланням
Загрузка...
Загрузка...
Афиша кинотеатра "Kronverk Cinema" Дафи