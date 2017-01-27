Как оформить визу в Польшу: информация консула

Получить визу в Польшу теперь можно по новой системе регистрации.

Новая, упрощенная система регистрации для подачи документов на получение польской визы начала работать с 20 января в визовом центре в Харькове.Как сообщил Генеральный консул Республики Польша в Харькове Януш Яблонский, главным отличием от предыдущей системы является то, что теперь специально регистрироваться не нужно. Теперь тот, кто хочет получить польскую визу, должен обратиться с загранпаспортом в отделение «Идея Банка» или «КредоБанка» и осуществить предоплату. Во время предоплаты в банке заявитель получает уникальный PTN-код, который в течение следующих суток активируется через систему регистрации. Регистрация даты и времени подачи документов происходит автоматически.Во время предоплаты заявитель также выбирает нужный тип визы и сообщает о действительном номере телефона. По этому номеру ему позвонит оператор, чтобы подтвердить дату и время подачи документов на получение визы в Польшу.Заявители, которые регистрировались по старой системе, будут приняты согласно назначенной дате регистрации.По словам Януша Яблонского, эта система упростит процесс подачи документов и позволит исключить всех нелегальных посредников, которые регистрируются для подачи документов, а потом продают эти места. Кроме того, в ближайшее время консульство рассчитывает увеличить штат сотрудников визового центра, что позволит принимать больше желающих получить польскую визу и ускорить процесс ее получения. В целом же польский визовый центр принимает от 700 до 900 человек в день.Отметим, новую систему регистрации ввело Посольство Республики Польша в Украине совместно с оператором пунктов приема визовых анкет VFS Global. Нововведение уже действует с 3 октября в пункте приема визовых анкет в Киеве.