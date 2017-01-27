Мир

  • 126
    •  / 

Сегодня наступит Новый год по восточному календарю

Сегодня наступит Новый год по восточному календарю
В ночь с 27 на 28 января наступает называемый китайский Новый год.
У нового года по восточному календарю нет постоянной даты и он отмечается каждый год в разное время - год Огненного Петуха начинается 28 января, ровно в 2 часа и 8 минут ночи по киевскому времени.

Каждый год соответствует определенному животному. Начинается 12-ти летний цикл с года Крысы, затем приходит год Быка, далее — Тигра, Кролика, Дракона, Змеи, Лошади, Козы, Обезьяны, Петуха, Собаки и Кабана.

Наряду с этим, каждый год соответствует определенному первоэлементу (или стихии). Их пять, и они идут поочередно друг за другом: Дерево, Огонь, Земля, Металл, Вода.

Помимо этого, существует также деление на цвета: синий, красный, желтый, белый, черный. Именно в такой последовательности они идут по годам друг за другом.

Китайский календарь использует шестидесятилетний цикл, который начинается годом Деревянной Крысы, а заканчивается Водяной Свиньей. Этот цикл начался 2 февраля 1984 года и закончится 29 января 2044 года. Традиционно китайцы отмечают его 15 дней с фейерверками, запуском фонариков и подарками.

Детям и родственникам на Новый год дарят деньги в красных конвертах.

Читайте также:

Нашли орфографическую ошибку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

ОН Клиник Харків

Лента новостей27 января

Вся лента новостей

Архив новостей



Программа "Новини Р1"Лого телеканал Р1
Эксклюзивное интервью на Р1Лого телеканал Р1

Гость "ВХ" на Р1Лого телеканал Р1

Телеканал Р1 на youtube

Выбор читателей

О нас Реклама Подписка
  • Facebook
  • Вконтакте
  • Twitter
  • rss

Курсы валют от НБУ

10 RUB 4.508 грн
100 USD 2719.22 грн
100 EUR 2904.4 грн


Новости от за посиланням
Загрузка...
Загрузка...
Афиша кинотеатра "Kronverk Cinema" Дафи