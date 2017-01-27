В деле Виктора Януковича появился новый эпизод

Главная военная прокуратура Генеральной прокуратуры Украины подготовила уточненное подозрение бывшему президенту Виктору Януковичу по делу о государственной измене и планирует передать его в пятницу, 27 января.

"Сегодня будет вручено защитникам подозреваемого Януковича новое подозрение, а также будет отправлено по всем известным адресам проживания и пребывания подозреваемого Януковича. Изменение подозрения состоит в том, что мы добавили новый эпизод, касающийся обращения подозреваемого Януковича с письмом о введении российских войск на территорию Украины из Российской Федерации", - заявил прокурор отдела военной прокуратуры Руслан Кравченко в эфире телеканала "112 Украина".По его словам, во время досудебного расследования было установлено, что Янукович обращался с письмом о введении российских войск на территорию Украины к президенту РФ, а также в Совет Федерации РФ.Прокурор также сообщил, что 30 января завершается специальное досудебное расследование и будут открыты материалы следствия стороне защиты, они будут иметь право ознакомиться с материалами и доказательствами следствия.Кравченко подтвердил, что по данному делу были допрошены "пока два депутата Государственной думы РФ", но не назвал их фамилии из-за "тайны следствия".Как сообщалось, 20 января Печерский районный суд Киева предоставил разрешение военной прокуратуре на осуществление специального досудебного расследования в уголовном производстве по подозрению экс-президента Украины Виктора Януковича в государственной измене.28 ноября 2016 года генеральный прокурор Юрий Луценко в Святошинском районном суде Киева объявил сообщение о подозрении в видеорежиме экс-президенту Януковичу в государственной измене, пособничестве представителям власти РФ в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории госграницы Украины и ведения агрессивной войны, т.е. преступлений, предусмотренных ч.1. ст.111, ч.5 ст.27, ч.3 ст. 110, ч.2 ст.437 Уголовного кодекса Украины.