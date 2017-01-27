Общество

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В Харькове пройдет ряд украинско-польских мероприятий

В Харькове пройдет ряд украинско-польских мероприятий
Ряд мероприятий при поддержке Генерального консульства Республики Польша в Харькове Яна Здановского пройдут в городе в 2017 году.
В этом году состоятся несколько научных конференций, организованных совместно с представителями академических центров Харькова. В частности, в марте совместно с Харьковским национальным педагогическим университетом им. Г. С. Сковороды будет проведена украинско-польская научная конференция, на которой будут представлены исследования украинских и польских ученых (совместно с представителями младшего поколения - аспирантами и магистрами) на тему роли Украины в геополитической концепции Юзефа Пилсудского. Как отметил вице-консул, 2017 год польский Сейм объявил Годом Юзефа Пилсудского.

Напомним, в 2016 году на ул. Университетской в Харькове, где когда-то размещался Харьковский Императорский университет, была открыта мемориальная доска, посвященная Юзефу Пилсудскому, который в 80-е годы XIX века изучал в Харькове медицину.

Также вице-консул сообщил, что в октябре пройдет научная конференция «Украинско-польские отношения в контексте общественно-политических, этнических и культурных изменений в Центральной и Восточной Европе ХХ-XXI вв.».

Кроме того, по словам Яна Здановского, продолжится работа над созданием продолжения биографического фильма о польском художнике Генрихе Семирадском, который родился в слободе Ново-Белгород (ныне поселок Печенеги) Харьковской области. Также продолжится работа над фильмом «Память о Пятихатках», который расскажет об истории создания Мемориала жертв тоталитаризма, на котором похоронены польские офицеры, расстрелянные в 1940 году, и жители Харкова, погибшие в годы репрессий.

В сентябре пройдет традиционный Кросс памяти жертв тоталитаризма, который Генконсульство Польши организовывает последние 17 лет.

Весной харьковским зрителям представят польское искусство из коллекции Центра современного искусства в Торуни «Границы/линии сечения», а также пройдут выставка и тематические мастер-классы «История польской карикатуры: журналы «вгрШа» и «Рггекго», презентация перевода детской книги Станислава Пагачевского на украинский язык и выставка авторских иллюстраций.

В мае в Харькове пройдут Дни Европы, в рамках которых Генеральное консульство Польши представит свою программу.

Кроме того, в 2017 году Генконсульство продолжит сотрудничество с действующими украинско-польскими центрами, а также будет поддерживать открытие новых.

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