В Харькове пройдет ряд украинско-польских мероприятий

Ряд мероприятий при поддержке Генерального консульства Республики Польша в Харькове Яна Здановского пройдут в городе в 2017 году.

В этом году состоятся несколько научных конференций, организованных совместно с представителями академических центров Харькова. В частности, в марте совместно с Харьковским национальным педагогическим университетом им. Г. С. Сковороды будет проведена украинско-польская научная конференция, на которой будут представлены исследования украинских и польских ученых (совместно с представителями младшего поколения - аспирантами и магистрами) на тему роли Украины в геополитической концепции Юзефа Пилсудского. Как отметил вице-консул, 2017 год польский Сейм объявил Годом Юзефа Пилсудского.Напомним, в 2016 году на ул. Университетской в Харькове, где когда-то размещался Харьковский Императорский университет, была открыта мемориальная доска, посвященная Юзефу Пилсудскому, который в 80-е годы XIX века изучал в Харькове медицину.Также вице-консул сообщил, что в октябре пройдет научная конференция «Украинско-польские отношения в контексте общественно-политических, этнических и культурных изменений в Центральной и Восточной Европе ХХ-XXI вв.».Кроме того, по словам Яна Здановского, продолжится работа над созданием продолжения биографического фильма о польском художнике Генрихе Семирадском, который родился в слободе Ново-Белгород (ныне поселок Печенеги) Харьковской области. Также продолжится работа над фильмом «Память о Пятихатках», который расскажет об истории создания Мемориала жертв тоталитаризма, на котором похоронены польские офицеры, расстрелянные в 1940 году, и жители Харкова, погибшие в годы репрессий.В сентябре пройдет традиционный Кросс памяти жертв тоталитаризма, который Генконсульство Польши организовывает последние 17 лет.Весной харьковским зрителям представят польское искусство из коллекции Центра современного искусства в Торуни «Границы/линии сечения», а также пройдут выставка и тематические мастер-классы «История польской карикатуры: журналы «вгрШа» и «Рггекго», презентация перевода детской книги Станислава Пагачевского на украинский язык и выставка авторских иллюстраций.В мае в Харькове пройдут Дни Европы, в рамках которых Генеральное консульство Польши представит свою программу.Кроме того, в 2017 году Генконсульство продолжит сотрудничество с действующими украинско-польскими центрами, а также будет поддерживать открытие новых.