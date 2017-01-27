Как Харьковская область рассчитывается за электроенергию

Состояние расчетов за электричество и природный газ, а также за предоставленные услуги по тепло- и водоснабжению, рассмотрели 27 января во время селекторного совещания в ХОГА.

Последние данные по расчетам потребителей за электроэнергию и природный газ предоставил начальник Управления топливно-энергетического комплекса ХОГА Алексей Белоцкий. Он отметил, что за потребленную в 2016 году электроэнергию область рассчиталась с ГП «Энергорынок» на 97,5%. В частности, полностью рассчитались за электроэнергию промышленные предприятия, сельхозпотребители и бюджетные учреждения, финансируемые из местных бюджетов.«Подчеркиваю, что к должникам, согласно действующему законодательству, принимаются соответствующие меры по ограничению энергоснабжения», - сказал руководитель топливно-энергетической отрасли области.Потребители природного газа области в прошлом году, по данным НАК «Нафтогаз Украины», рассчитались на 77,4%.– По категориям: предприятия теплоэнергетики - 77%, население - 77,2%, бюджетные учреждения - 96,5%, - привел данные Алексей Белоцкий. - Обращаю внимание руководителей предприятий на необходимость выполнения графиков реструктуризации задолженности за газ, который был использован в прошлых периодах, обеспечение сбора платежей за предоставленные услуги и своевременное оформление протоколов по льготам и субсидиям.По информации начальника Департамента ЖКХ и развития инфраструктуры ХОГА Сергея Магдисюка, по состоянию на 26 января за предоставленные в прошлом году услуги теплоснабжения, потребители области рассчитались на уровне 87,5%. В том числе уровень расчетов по г. Харькову составляет 87,8%, по районам и городам области - 85,6%. При этом учреждения, финансируемые из местных бюджетов, рассчитались на 104,9%. Уровень расчетов за услуги водоснабжения и водоотведения составил 92,3%.– Предприятия области принимают все возможные меры для повышения уровня расчетов потребителей за предоставленные коммунальные услуги. Со злостными неплательщиками проводится претензионно-исковая работа, - отметил Сергей Магдисюк.