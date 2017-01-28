«Стена» на харьковской границе все-таки будет

Сооружение «Стены», или как еще называют этот проект — «Европейского вала», сейчас приостановлено в связи с погодными условиями и отсутствием финансирования, сообщил председатель Государственной пограничной службы Украины Виктора Назаренко. В случае поступления соответствующих ассигнований на счета Государственной пограничной службы работы планируется возобновить. Ориентировочно — в апреле-мае 2017 года. Пока же все ранее построенные сооружения на границе с Россией поддерживаются в надлежащем состоянии.Как уточнил начальник восточного регионального управления Госпогранслужбы Украины, генерал-майор Сергей Бидыло, изначально план мероприятий по обустройству украинско-российской государственной границы предусматривал сроки реализации проекта с 2015 по 2018 год. Но позже план был откорректирован, и срок окончания работ продлен до 2020 года.— В 2015 году на обустройство «Стены» на участке государственной границы в пределах Харьковской области было выделено и освоено 400 млн гривен, в 2016-м — 200 млн грн. Такая же сумма предусмотрена в госбюджете на 2017 год. В соответствии с выделенным бюджетом на сегодняшний день план выполнен практически на 90%. Осталось где-то закончить рвы, где-то дотянуть аркадные дороги, поставить заграждение. Плюс средства направляются уже и на техническое обеспечение — системы видеонаблюдения. Также предусмотрена реконструкция незавершенных строений.В идеале, по словам Сергея Бидыло, «Стена» должна выглядеть следующим образом: сначала конусный ров (четырехметровый вверху и сужающийся книзу до двух метров, за ним идет вал (два метра в высоте и столько же в ширину), затем — контрольно-следовая полоса, аркадная дорога и заграждение. Кроме этого, предполагается обустройство участка наблюдательными башнями, камерами видеонаблюдения, тепловизорами, а также прокладка сенсорного кабеля.— То есть будет, как мы говорим, интеллектуальная граница, — отмечает генерал-майор. — Все технические средства объединяются в единую систему, выводятся на видео пограничной службы и соответственно осуществляется контроль за участком государственной границы.Помимо инженерного обустройства, предусмотрено и техническое оснащение участка государственной границы в пределах Харьковской области — в частности, боевыми модулями типа «Тритон».— Это бронированный автомобиль, на котором установлен тен радиолокационной башни, видео- и тепловизионное наблюдение. И все это объединено с системой ведения огня, — рассказывает Сергей Бидыло. — На сегодняшний день закуплено четыре таких боевых модуля, которые будут использоваться на отдаленных труднодоступных участках, не прикрытых инженерными сооружениями — например, в заболоченной местности, поскольку там невозможно поставить заграждение и выкопать ров, или на участках, где появляется угроза безопасности.Некоторые эксперты скептически относятся к проекту, утверждая что в случае наступления противника «Стена» все равно не сможет задержать танки и другую боевую технику. По словам Сергея Бидыло, такие цели и не стоят.— Первая и основная цель плана инженерного обустройства государственной границы — это обеспечить стопроцентный контроль над границей и создать условия для оперативного реагирования на все нарушения и на первое время даже сдержать возможные действия агрессора, — говорит он. — Хотя могу вас заверить, что конусный ров и вал танкам преодолеть будет достаточно проблематично.