Харьков

  • 514
    •  / 

«Стена» на харьковской границе все-таки будет

«Стена» на харьковской границе все-таки будет
«Стена» на харьковской границе все-таки будет Строительство «Стены» на харьковском участке границы планируется продолжить весной этого года. Сегодня сооружение готово уже на 90%.
Сооружение «Стены», или как еще называют этот проект — «Европейского вала», сейчас приостановлено в связи с погодными условиями и отсутствием финансирования, сообщил председатель Государственной пограничной службы Украины Виктора Назаренко. В случае поступления соответствующих ассигнований на счета Государственной пограничной службы работы планируется возобновить. Ориентировочно — в апреле-мае 2017 года. Пока же все ранее построенные сооружения на границе с Россией поддерживаются в надлежащем состоянии.

Как уточнил начальник восточного регионального управления Госпогранслужбы Украины, генерал-майор Сергей Бидыло, изначально план мероприятий по обустройству украинско-российской государственной границы предусматривал сроки реализации проекта с 2015 по 2018 год. Но позже план был откорректирован, и срок окончания работ продлен до 2020 года.

— В 2015 году на обустройство «Стены» на участке государственной границы в пределах Харьковской области было выделено и освоено 400 млн гривен, в 2016-м — 200 млн грн. Такая же сумма предусмотрена в госбюджете на 2017 год. В соответствии с выделенным бюджетом на сегодняшний день план выполнен практически на 90%. Осталось где-то закончить рвы, где-то дотянуть аркадные дороги, поставить заграждение. Плюс средства направляются уже и на техническое обеспечение — системы видеонаблюдения. Также предусмотрена реконструкция незавершенных строений.

В идеале, по словам Сергея Бидыло, «Стена» должна выглядеть следующим образом: сначала конусный ров (четырехметровый вверху и сужающийся книзу до двух метров, за ним идет вал (два метра в высоте и столько же в ширину), затем — контрольно-следовая полоса, аркадная дорога и заграждение. Кроме этого, предполагается обустройство участка наблюдательными башнями, камерами видеонаблюдения, тепловизорами, а также прокладка сенсорного кабеля.

— То есть будет, как мы говорим, интеллектуальная граница, — отмечает генерал-майор. —  Все технические средства объединяются в единую систему, выводятся на видео пограничной службы и соответственно осуществляется контроль за участком государственной границы.

Помимо инженерного обустройства, предусмотрено и техническое оснащение участка государственной границы в пределах Харьковской области — в частности, боевыми модулями типа «Тритон».

— Это бронированный автомобиль, на котором установлен тен радиолокационной башни, видео- и тепловизионное наблюдение. И все это объединено с системой ведения огня, — рассказывает Сергей Бидыло. — На сегодняшний день закуплено четыре таких боевых модуля, которые будут использоваться на отдаленных труднодоступных участках, не прикрытых инженерными сооружениями — например, в заболоченной местности, поскольку там невозможно поставить заграждение и выкопать ров, или на участках, где появляется угроза безопасности.

Некоторые эксперты скептически относятся к проекту, утверждая что в случае наступления противника «Стена» все равно не сможет задержать танки и другую боевую технику. По словам Сергея Бидыло, такие цели и не стоят.

— Первая и основная цель плана инженерного обустройства государственной границы — это обеспечить стопроцентный контроль над границей и создать условия для оперативного реагирования на все нарушения и на первое время даже сдержать возможные действия агрессора, — говорит он. — Хотя могу вас заверить, что конусный ров и вал танкам преодолеть  будет достаточно проблематично.

Читайте также:

Нашли орфографическую ошибку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

ОН Клиник Харків

Лента новостей28 января

Вся лента новостей

Архив новостей



Программа "Новини Р1"Лого телеканал Р1
Эксклюзивное интервью на Р1Лого телеканал Р1

Гость "ВХ" на Р1Лого телеканал Р1

Телеканал Р1 на youtube

Выбор читателей

О нас Реклама Подписка
  • Facebook
  • Вконтакте
  • Twitter
  • rss

Курсы валют от НБУ

10 RUB 4.508 грн
100 USD 2719.22 грн
100 EUR 2904.4 грн


Новости от за посиланням
Загрузка...
Загрузка...
Афиша кинотеатра "Kronverk Cinema" Дафи