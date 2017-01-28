Харьков

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В Харькове может появиться аллея японских сакур

В Харькове может появиться аллея японских сакур
В Харькове может появиться аллея японских сакур В этом году в Харькове может появиться аллея японских сакур.
Высадка деревьев предусмотрена в рамках мероприятий Года Японии в Украине. Приживется ли символ Страны восходящего солнца в наших краях?

Президент Петр Порошенко объявил 2017-й Годом Японии в Украине, выразив убеждение, что этостанет важной вехой в украинско-японских двусторонних отношениях и будет способствовать сближению двух культур и народов.

— Мы высоко ценим неизменную позицию японской стороны относительно непризнания оккупации Россией Крыма, а также готовность всесторонне способствовать консолидации усилий международного сообщества для обеспечения полной имплементации Минских договоренностей, — сказал президент.

Кабминистров должен образовать оргкомитет, разработать план мероприятий и обеспечить его выполнение, предусмотрев, в частности: проведение официальной церемонии открытия Года Японии в Украине; организацию и проведение в городах Украины дней японской культуры, тематических конференций, мероприятий в учебных заведениях, спортивных соревнований и т.п.; содействие взаимному обмену учащимися, студентами между учебными заведениями Украины и Японии; начало деятельности летних лагерей для изучения японского языка и культуры; а также организацию высадки сакур в городах Украины.

Приживутся ли японские красавицы на харьковской земле, «ВХ» решил выяснить у специалистов.

— Дело в том, что существует порядка 15 видов сакур. Среди них есть менее и более холодостойкие. И значительная часть сакур в наших условиях будет себя прекрасно чувствовать, — говорит директор Ботанического сада ХНУ им. Каразина Александр Алехин. — В нашей коллекции, например, есть сакуры разных видов. Это же по-сути вишня. Вишня сахалинская, курильская, японская — эти и другие виды сакур в нашей коллекции есть. Таким образом, проблем быть не должно.

Были бы только деньги на их приобретение. А стоит посадочный материал от ста до нескольких десятков тысяч гривен.

— Растения сорокалетнего возраста, которые привозят, допустим, из Германии в контейнерах и разгружают краном, могут стоить 10–12 тысяч евро, — говорит Александр Алехин. — А если деревце десятисантиметровое — оно может стоить до ста гривен.

Скорее всего, в качестве жеста доброй воли те или иные японские организации подарят украинским городам деревья, предполагает Александр Алехин,.

— Так было в Нью-Йорке. И вот уже десятки лет американцы любуются цветением деревьев, которые символизируют японо-американскую дружбу, — говорит он.

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