Харьковчанам по-прежнему нужен Высоцкий

25 января исполнилось 79 лет со дня рождения актера, поэта и исполнителя Владимира Высоцкого.

«Высоцкий в каждом из нас»

В театре он играл самого себя

Все, что надо знать об автомобилях Высоцкого

Братья Сосновы исполняют Высоцкого своего детства

Зрители читают стихи вместе с актером

Казалось бы, дата не юбилейная, тем не менее этому событию в Харькове посвятили несколько вечеров памяти. Видимо, многим сейчас очень не хватает иронии и честных хриплых строк Владимира Семеновича.— Владимир Высоцкий — это отдельный материк, — говорит президент Клуба песенной поэзии имени Юрия Визбора Марк Босин. — Мы каждый год организуем 25 января вечер его памяти. Признаюсь, это очень тяжело: невозможно приблизиться к театрализации его песен и совершенно удивительному исполнению. Подражательство Владимиру Семеновичу — еще хуже, поэтому в нынешнем году мы посвятили концерт в основном его поэзии, чтобы познакомить нашего зрителя с Высоцким-поэтом, Высоцким, который есть в каждом из нас. Несмотря на то что с момента его смерти прошло четыре десятилетия, стихи написаны будто сегодня. Всем нам очень не хватает его. Ему не нужно было выходить на площадь и кого-то в чем-то убеждать, но вся страна пела его песни. Владимир Высоцкий был не просто всенародным любимцем, — он был человеком, которому верили. Он никогда и ни в чем не обманывал, и каждое его стихотворение или песня были попаданием в десятку.Марк Босину посчастливилось видеть поэта не только на сцене.— Я не был с ним знаком, но так получилось, что в 1970-е годы несколько раз оказывался с ним в одной компании, — вспоминает Марк Евгеньевич. — В то время я работал в институте имени Курчатова в Москве. Как-то он был в нашем институте, оставался с нами, физиками, на застолье. Конечно, в непринужденной обстановке Владимир Семенович вел себя немножко свободнее, чем на сцене, позволял себе некоторые вольности, но это было органично. По сути в жизни он был абсолютно таким же, как и в театре — было ощущение, что он играет самого себя. Он был таким же харизматичным, как и на сцене, очень откликающимся на то, что происходило вокруг. Но иногда впадал в немую задумчивость, откуда его сложно было «достать»: что-то происходило у него в душе.28 января на Чигирина, 5 пройдет вечер-концерт памяти Владимира Высоцкого «Я, конечно, вернусь».— Это будет музыкальный вечер, который откроют братья Андрей и Игорь Сосновы, — рассказывает организатор вечера памяти Алена Подберезкина. — У них будет обширная программа. Они расскажут об истории создания известных песен и их исполнят. После запланировано выступление наших друзей — участников Харьковского автомобильного ретроклуба. Они расскажут об автомобилях Владимира Высоцкого — как известно, он был большим любителем машин, у него был обширный автопарк. В рамках лекции пройдет викторина, посвященная жизни и творчеству поэта, будет разыгран эксклюзивный дизайнерский фотокалендарь. Под финал вечера известные харьковские барды исполнят свои любимые песни.Вечер открывают братья Андрей и Игорь Сосновы.— Мы с братом поем Высоцкого с подросткового возраста, как только впервые взяли в руки гитары, —признается Андрей Соснов. — В то время нам нравились дворовые песни, поэтому одна из наших песен в тот период — «У нее». Кроме того, мы росли в период перестройки, и нам очень нравилась «Банька по-белому». Эти песни мы покажем и на вечере памяти Высоцкого. Кроме того, споем «Марш шахтеров». Мы с братом родом из шахтерского края, из Макеевки, но из-за военных действий в 2014 году переехали в Харьков. Эта песня очень нам близка. Она связана с нашим детством — мы впервые услышали ее, когда нам было по семь лет: мама купила пластинку. Ходит легенда, что Владимир Семенович написал эту песню, когда ехал через Макеевку. Тогда у него поломался автомобиль, и он выступил в нашем ДК.Театр «Новая сцена» посвятил дню рождения Владимира Семеновича премьерный спектакль «Порвали парус. Высоцкий».— Это музыкально-поэтический драматический спектакль, — рассказывает режиссер и исполнитель роли Высоцкого Максим Голосков. — Спектакль о его судьбе — прозе, стихах, песнях и непростой судьбе «иноходца» ХХ века. Владимир Высоцкий мне близок, поэтому я сам создавал спектакль — и как режиссер, и как актер. Владимир Высоцкий становится классикой жанра, и его творчество очень актуально в наше время. 28 января пройдет уже третий спектакль. Приходят зрители самого разного возраста, и каждый находит в творчестве Высоцкого что-то свое. Спектакль принимают очень хорошо, многие в зале вместе со мной читают стихи, что очень приятно. Конечно, играть Владимира Семеновича — большая ответственность, но никакого страха нет: его преодолела моя любовь к его творчеству. Создавая образ, я старался придать характерности Высоцкого, потому что зритель идет посмотреть на него, а не на меня.Спектакль «Порвали парус» пройдет 28 января в малом зале театра оперы и балета.