Идеи Евгения Кушнарева актуальны до сих пор

В истории Харьковщины — руководителем области, при котором начался экономический подъем. В истории страны — талантливым и ярким политиком. А в памяти харьковчан — человеком с большой буквы. 29 января Евгению Кушнареву исполнилось бы 66 лет.
«Нынешняя система местного самоуправления — это и его заслуга»
По словам политолога Игоря Полищука, которому довелось работать в облгосадминистрации в период губернаторства Кушнарева, Евгений Петрович был очень неординарным политиком — харизматичным, самостоятельным, уверенным в себе, публичным, открытым для всего нового, настоящим генератором идей.
— Он имел очень мобильное, динамичное мышление, всегда был готов воспринять другую точку зрения, был открыт к диалогу, — сказал политолог в интервью АТН. — Он был противником насильственных форм политики. Наоборот — отстаивал либерализм, то есть правовую свободу человека, уважение другой точки зрения. Он изначально был ориентирован на компромисс, на диалог. Он олицетворял либерально-демократическую альтернативу. Имел довольно весомое влияние не только в области, но и в высших эшелонах власти. И я уверен, что войны бы он не допустил.
Многие идеи, инициатором которых является Евгений Кушнарев, до сих пор живы, актуальны и претворяются в жизнь, отмечает политолог Владимир Никитин.
— Он — фактически крестный отец реформы местного самоуправления. Александр Мороз предлагал советскую вертикаль — советы подчиняются друг другу, а Евгений Петрович — именно современную модель независимых советов — областных, районных и так далее, — подчеркнул политолог в эфире программы «Віддзеркалення
». — Это был его вклад в Конституцию Украины 1996 года, в разработке которой он принимал самое активное участие, и закон о местном самоуправлении 1997 года. Поэтому нынешняя система местного самоуправления — это и его заслуга.
«Если бы у меня не было оппозиции — я бы ее создал»
В отличие от многих украинских политиков, Евгений Кушнарев не боялся оппозиции, не шарахался от журналистов как от чумы.
— Наоборот, у него даже была крылатая фраза: «А почему вы боитесь оппозиции? Оппозиция — это вполне нормальный элемент демократического общества. Если бы у меня не было оппозиции — я бы ее создал», — вспоминает Игорь Полищук. — Он был изначально предрасположен к демократическим правилам игры. Не боялся конкуренции, был уверен в себе. У него были все задатки публичного политика — в дискуссии он чувствовал себя как рыба в воде.
Владимир Никитин вспоминает, что он в те времена как раз и был «оппозицией в студии».
— Я задавал ему всякие каверзные вопросы, а он на них блестяще отвечал — легко, изящно, — улыбается он. — Помню, где-то в середине 1990-х годов (Евгений Петрович тогда был городским головой, кстати, первым в истории Харькова после 2017 года) в одной авторитетной харьковской газете мы опубликовали статью «Реквием для «Титаника». Вроде как Харьков — «Титаник», он тонет, а городская власть — это оркестр на палубе, который играет «Реквием». Статья была не злая, но достаточно жесткая. И мне потом говорили, что он очень хорошо ее воспринял. Он был человеком диалоговой культуры. Еще мне запомнился случай, когда Евгений Петрович представлял свою команду после выборов. Я тогда обратился к нему как представитель оппозиции с вопросом: «Как к вам обращаться, Евгений Петрович — пан, господин или товарищ?». И он ответил так легко, совершенно не задумываясь, по наитию: «Как вам будет удобно». И у меня сразу же пропало желание с ним спорить. А ведь я тогда представлял именно оппозицию.
Евгения Кушнарева уважали за реальные дела, а не просто как абстрактную красивую картинку в телевизоре. У этого человека было четкое видение политических целей и перспектив своей страны, было не только понимание проблем современной Украины, но и собственный взгляд на средства и способы их решения.
«С ним было очень интересно было и работать, и общаться»
Кушнарев прошел поистине титанический путь от простого инженера до главы Администрации президента, поработав и в органах местного самоуправления, и в парламенте.
— Евгений Петрович был очень государственным человеком, он впитал в себя эту государственность — он был заворгом в горкоме партии, работал в администрации президента Кучмы, он был сильным главой облгосадминистрации. Многие говорят, что при Кушнареве была классика работы областной администрации, — делится политолог Владимир Никитин.
Все, кому довелось работать с Евгением Петровичем, отмечают, что он был талантливым креативным управленцем, с которым невероятно интересно работать и можно многому научиться.
— Он всегда пытался ловить какие-то новые моменты, веяния. В докладах, которые мы ему писали, он всегда требовал каких-то новаций, применения новых терминов. Не ленился и не стыдился открыть энциклопедию и посмотреть значение того или иного нового слова. Тогда пошла мода на форумы. И об одном из таких форумов шла речь в докладе, который я ему принес. Евгений Петрович у меня спрашивает: «А ты знаешь, что такое форум?» — «Это большое собрание», — отвечаю.— «А давай посмотрим», — говорит. Достал книгу, пролистал, процитировал вслух значение термина: «Да, ты прав». И когда он тексты с третьего-четвертого раза утверждал — мы по-своему тоже росли. Нам было интересно работать, мы развивались, благодаря ему.
Руководитель от бога, прекрасный оратор, публицист, очень креативный человек с прекрасным чувством юмора — именно таким запомнили подчиненные Евгения Кушнарева.
— Он был человеком не зашоренным, с большим чувством юмора — и это мне в нем всегда очень нравилось, — говорит Игорь Полищук. — Помню, примерно в 2006–2007 годах на какое-то торжество в Харькове запустили, наверное, самый большой по тем временам фейерверк. И половина сотрудников нашего управления собрались в фойе около кабинета губернатора — полюбоваться этим зрелищем. Выходит Евгений Петрович: «Хороший фейерверк, правда?» Мы соглашаемся: «Такого еще не видели». И тут он заявляет: «А почему вы, кстати, не на рабочих местах?». Я ему в шутку отвечаю: «А вы почему не на рабочем месте? Вдруг вам сейчас президент звонит» (тогда мобильные телефоны еще не были настолько популярны). А Евгений Петрович в ответ: «У меня рабочее место — вся Харьковская область». Этот человек был с юмором, с ним было очень интересно и работать, и общаться.
«Украинская политика потеряла Человека с большой буквы»
Именно так говорил о Евгении Кушнареве нынешний президент Украины Петр Порошенко десять лет назад — 17 января 2007 года, когда Украина прощалась с одним из самых умных, подготовленных и перспективных политиков.
— Не много в нашей стране людей, которые так достойно отстаивают свои убеждения, свои мысли, свою жизненную позицию, интересы своих избирателей. В эти дни, в эти часы понимаешь, что жесткость политического противостояния — это все шелуха, которой были покрыты вещи намного более важные — объединение державы, — говорил тогда Петр Порошенко. — На самом деле Харьков, область и государство потеряли великого человека. Я намеренно не говорю — большого политика, большого государственного деятеля, потому что главная его черта — большой человек. Для тех, кто не может оценить, насколько это большой удар по Харьковщине, — достаточно выйти на улицу и пройтись вдоль огромной очереди людей (которые пришли попрощаться с Евгением Петровичем. — ред
.) и послушать, что говорят люди — для политиков это будет очень поучительно. Харьковчане не поддерживают ту или иную политическую силу — они поддерживают личность. И они пришли попрощаться с личностью. Нужно помнить об интересах людей, которые пришли отдать дань уважения Евгению Петровичу — не партии, не политику, а человеку. Человеку с большой буквы!