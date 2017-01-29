Как уберечься от падений в гололед

Недавно грохнулся на улице так, что еле встал. Первую неделю сильно хромал, но даже спустя две недели нога все равно ноет. Какие травмы чаще всего происходят во время гололеда? И главное — как не стать его жертвой?

Никита

В гололед количество травм увеличивается в два-три раза

В гололед не нужно пытаться догнать маршрутку

Если все-таки оказались в вынужденном полете

— Статистика по Харькову свидетельствует о том, что в период гололеда травматизм увеличивается в два-три раза, — отвечает заведующий научно-организационным отделом ГУ «Институт патологии позвоночника и суставов им. проф. М. И. Ситенко НАМН Украины», детский ортопед-травматолог высшей категории, ортопед-травматолог высшей категории, доктор медицинских наук Александр Корольков. — В период гололеда увеличивается и количество переломов. При этом очень важно учесть возрастные моменты. В гололед нужно быть осторожными всем, но особенно — пожилым людям. К сожалению, в зимний период для людей старшего возраста типичными являются переломы шейки бедра, лучевой кости (это происходит, когда человек падает либо на вытянутую или согнутую руку), переломы позвоночника. Эти переломы возникают на почве остеопороза, когда снижается количество костной ткани: содержание кальция и качество кости настолько ухудшается, что подчас достаточно даже небольшой травмы, чтобы развились серьезные переломы, которые для более молодого возраста нехарактерны.Самой распространенной во время гололеда травмой становятся ушибы и растяжения связок. Даже за незначительными травмами могут крыться серьезные последствия.— Человек может недооценить тяжесть травмы, считать, что получил ушиб или растяжение, но на самом деле у него могут быть подвывихи, вывихи и переломы, — предупреждает Александр Корольков. — Поэтому я рекомендую обязательно обращаться к специалисту, который вас осмотрит, если нужно, выполнит необходимые исследования — рентген, УЗИ, и только после этого назначит адекватное лечение.— Одна из основных причин зимнего травматизма — падение на льду, поэтому очень важно знать меры безопасности, — предупреждает начальник отдела охраны труда Харьковского национального медицинского университета Сергей Бусловский. — Когда на улице скользко, в первую очередь надо позаботиться о подходящей обуви. Носите только удобную нескользящую обувь с устойчивым каблуком (не выше 3–4 см), широкой носовой частью, толстой подошвой с четким рельефом — чем рельеф крупнее, тем меньше придется скользить. Шансы получить травму резко возрастают при быстрой ходьбе, поэтому стоит взять за правило выходить из дома пораньше, чтобы идти медленно, не спеша. Старайтесь идти, немного наклонившись вперед. Не держите руки в карманах и не обвешивайтесь сумками — рукам нужна свобода движений, чтобы при необходимости вы смогли быстро восстановить равновесие. Откажитесь от сумок на длинных ручках, свисающих через плечо, носите сумки в обеих руках, равномерно распределяя тяжесть на правую и левую руки. Если вы носите длинное пальто или шубу, когда выходите из транспорта или спускаетесь по лестнице — обязательно приподнимайте полы одежды. Полезный совет — ходите по гололеду на чуть согнутых в коленях ногах.В гололед Сергей Бусловский не советует пытаться догнать уходящую маршрутку — вы можете поскользнуться. Риск падений на фоне приема даже небольших доз алкоголя существенно возрастает. У подвыпившего человека все реакции замедленны и неадекватны. Очень часто травмируются в гололед пожилые люди.— Падения хотя бы один раз в течение года отмечаются у 30% людей в возрасте 65 лет и старше, при этом сопровождаемое тяжелыми повреждениями мягких тканей и головы. Риск переломов возрастает у людей с нарушениями двигательных функций после перенесенного инсульта, — отмечает Сергей Бусловский. — Поэтому пожилым людям в гололед не следует выходить из дома без палочки или трости с острым наконечником (в качестве такой трости можно взять лыжную палку).— От падения никто не застрахован, а потому надо научиться падать. Если почувствовали, что падения не избежать, попытайтесь отбросить все лишнее, — рекомендует Сергей Бусловский. — Сумки, особенно если в них есть что-то бьющееся, могут только ухудшить положение. Поскользнувшись, надо успеть сгруппироваться. В момент падения за считанные секунды постарайтесь сжаться в комок, максимально напрячь мышцы, чтобы они амортизировали удар.