Чего не должно быть в томатной пасте

Даже такой, казалось бы, простой однокомпонентный продукт, как томатная паста некоторые производители умудряются испортить всевозможными хитростями: крахмал — для густоты, консерванты — чтоб хранилась дольше, а для красивого цвета — синтетических красителей.

В отличники выбились трое

Паста ТМ «Наш продукт и К» нарушил сразу три ключевых требования к томатным пастам: не прошел проверку по сухим веществам, красителям и консервантам, за что и получил оценку «очень плохо». Оценка «плохо» у двух образцов, не прошедших испытания в лаборатории — Holiday и «Щедро». «Помідора 33 помідора», «Добрий кухар» и «Чумак» получили общую оценку «отлично».

В стеклянной банке сюрпризов не будет?

Центр потребительских экспертиз «Тест» проверил шесть томатных паст отечественного производства: «Чумак», Holiday, «Наш продукт и К», «Помідора», «Добрий кухар» и «Щедро». Все продукты заявлены именно как настоящие томатные пасты, с правильным содержанием сухих веществ и без каких-либо добавок в составе. Именно это и проверяли в первую очередь.К маркировке паст в у экспертов замечаний не возникло. А вот лабораторные исследования специалистов разочаровали.— Начнем с того, что томатная паста — продукт концентрированный и степень этой концентрированности выражается содержанием сухих веществ в продукте. Этот показатель обозначен на всех этикетках как 25%, стандарт допускает отклонение в 2%, то есть нормой считается содержание сухих веществ 23-27%, — рассказывают в центре «Тест». — С этим показателем проблемы случаются регулярно. Недобросовестные производители недоваривают пасту, оттого концентрация сухих веществ ниже нормы. Это тестирование не стало исключением: в трех образцах сухих веществ было меньше предусмотренного количества. В пасте Holiday — 20,6% вместо 25%, в «Щедро» — только 21% сухих веществ, а в пасте «Наш продукт и К» — всего 18,7%. Если в продукте сухих веществ меньше 25% — он может называться только томатным пюре, но никак не пастой.Вместе с тем консервантов, красителей, крахмала и минеральных примесей в томатных пастах быть не должно.— Крахмалом проще всего подкорректировать консистенцию. На этот раз ни в одной из томатных паст этот загуститель обнаружен не был. Минеральных примесей в протестированных томатных пастах также не обнаружено, — говорят эксперты. — Что же касается консервантов, то отечественный стандарт не запрещает выпускать томатную пасту с их добавлением, но среди шести участников тестирования ни на одной этикетке в составе консерванты не заявлены, а значит, их быть не должно. На самом же деле в пасте «Наш продукт и К» был обнаружен бензоат натрия и в немалом количестве — 463,1мг/кг.Цвет исправить проще всего красителями, причем если уж производитель решается на такой способ фальсификации, то речь идет о синтетических красителях.— Их в томатных пастах не должно быть, но при этом в двух образцах Holiday и «Наш продукт и К» был найден синтетический краситель специальный красный AG (Е129 — являющийся опасным для детей), — отмечают эксперты.Попробовали специалисты томатную пасту и «на зубок».— У Holiday и «Нашем продукте и К» сразу заметна более низкая плотность, и на вкус они больше напоминают томатное пюре чем концентрированную пасту, — поделились эксперты. — А вот о «Щедро» такого не скажешь — имея лабораторные показатели с заниженными сухими веществами, по внешнему виду продукт выглядит очень густым.Сырьем для всех томатных продуктов являются помидоры. Если их отжать, то получится томатный сок. Если сок уваривать, то сначала получится томатное пюре, а если уваривать и дальше — томатная паста. Так, в томатном соке содержание сухих веществ должно быть не ниже 4%, в томатном пюре их может быть 12– 20%, а томатная паста может содержать от 25% до 40% сухих веществ.— Томатная паста должна быть однородная, без каких-либо видимых включений, например кусочков кожицы помидоров или семечек, темных вкраплений. Цвет пасты должен быть красным, может быть оранжево-красным или темно-красным, что случается чаще. Также допускается буроватый или коричневый оттенок, — подсказывают специалисты Центра экспертиз «Тест». — Консистенция правильной томатной пасты — полужидкая или мажущаяся. Запах и вкус должны быть свойственными, без посторонних неприятных оттенков, например пригорелой пасты, горечи.Кстати, эксперты «Тест» предупреждают, что в продаже имеются схожие с томатной пастой продукты, которые на самом деле таковыми не являются. При этом производители настойчиво пытаются не разубеждать покупателя.— А это обман потребителя, — говорят в Центре экспертиз «Тест». — Таким примером является томатный продукт «Рідний край» с содержанием сухих веществ 15%, хотя на упаковке большими буквами написано «паста». Это при том, что у производителя («Луцкфудз») есть настоящие томатные пасты.При этом специалисты отмечают, что все томатные продукты низкокалорийные, так как не содержат жиров. При этом они богаты витаминами. Каротин не только обеспечивает помидорам красивый цвет, но и очень полезен, причем каротин не разрушаются при термической обработке, а значит, томатная паста им богата богата. Отдельного внимания заслуживает ликопин, также каротиновый пигмент, которому приписывают особые свойства: он предотвращает образование раковых опухолей. Много в помидорах и калия, который при уваривании также не теряется.Томатная паста не только полезна, но и ценна своими вкусовыми свойствами и, конечно же, красивым красным цветом, способным преобразить многие блюда. Борщи, голубцы, всевозможные рагу и соусы — блюд с использованием томатной пасты много. Кроме того, томатная паста служит сырьем для производства кетчупов, а если пасту хорошенько развести водой, то можно получить томатный сок.