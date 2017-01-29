Украина

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Украинские студенты-медики будут сдавать тесты международного образца

Украинские студенты-медики будут сдавать тесты международного образца
В Министерстве здравоохранения задумались, соответствует ли украинская медицинская образование мировым стандартам, и решили проверить выпускников по тестам американского образца.
В марте студенты и интерны, которые вскоре станут педиатрами, семейными врачами, анестезиологами, хирургами, будут сдавать лицензионный экзамен. Впервые к экзамену добавят 50 тестовых вопросов международного образца. Похожий экзамен сдают выпускники американских медицинских вузов.

Вопросы будут касаться неотложной помощи. Это базовые знания для всех врачей мира независимо от специальности.

Сейчас уровень знаний и мотивации всех интернов разный, а в Минздраве хотят понять в целом по стране, какие знания дают медицинские вузы.

В высших школах не против международных экзаменов, однако не понимают, почему украинский уровень знаний проверяют тестами: программы преподавания и медицинские системы разные, часто протоколы лечения кардинально отличаются.

"Если ты учишь американской тест, ты учишь американский английский, если ты собираешься сдавать британской тест, то ты учишь британский английский, то же самое касается медицины. Если мы будем требовать от нашего выпускника, чтобы он имел уровень американского врача, а платить ему зарплату пакистанского дворника, то будем наблюдать определенное несоответствие", - заявил директор Института последипломного образования НМУ имени А.А. Богомольца Юрий Кучин.

Примерно каждый десятый выпускник медицинского вуза, который сначала учится 6 лет, а потом еще до 3 лет проводит в интернатуре, не сдает обычный украинский лицензионный экзамен, у медиков он называется "Шаг".

"Если они не сдают "Шаг", они не могут стать врачами. Эти люди не попадают в систему медицинской практики", - пояснила заместитель директора центра тестирования при МЗ Украи ны Марина Мруга.

Отметим, что результаты американских тестов, которые будут сдавать интерны уже в марте, не будут влиять на конечную оценку. Однако в будущем должны привести к изменениям в программах обучения, в частности, сделать их более практичными и менее общими.

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