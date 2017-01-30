Арсен Аваков рассказал о наградном оружии

Министр внутренних дел Арсен Аваков в своем Facebook сообщил, что за время пребывания на этом посту (2014-2016 годы) вручил 1322 единицы наградного оружия, из них 112 - народным депутатам.

"Мои награждения: 2014 год - 572 единицы, 2015 - 358, 2016 - 392... Больше всех министров вместе взятых. Считаю, что действовал в текущей ситуации адекватно и был горд за каждого, кому вручал оружие", - отметил он. Аваков также рассказал, кому именно вручал оружие. "658 - рядовым и офицерам полиции, бойцам добробатов и спецподразделений МВД, 208 - рядовым и офицерам Нацгвардии и других подразделений МВД, 134 - волонтерам и общественным деятелям, 112 - депутатам Верховной Рады двух последних созывов (2014 - 46, 2015 - 34, 2016 - 32), 54 - служащим УДО, 35 - сотрудникам местной исполнительной власти, в т. ч. Донецкой и Луганской обл., 22 - сотрудникам прокуратуры и Военной прокуратуры, 21 - рядовым и офицерам Государственной пограничной службы, 19 - сотрудникам Кабинета министров, 13 - бойцам и офицерам Минобороны, 13 - сотрудникам администрации президента, 12 - сотрудникам СБУ, 6 - работникам аппарата СНБО, 6 - спортсменам, артистам и представителям творческих профессий, 5 - работникам Нацбанка, 4 - офицерам ГСЧС", - перечислил он.При этом он отметил, что в МВД было принято решение не публиковать полных списков награжденных, поскольку в значительной степени это касается бойцов, офицеров и сотрудников, принимающих участие в специальных военных и полицейских операциях, а обнародование данных может нанести вред или их профессиональной деятельности, или их личной безопасности.Арсен Аваков также напомнил, что наградной фонд оружия "формируется за счет остатков на складах МВД, плановых закупок на казенном предприятии МВД "Форт" и поступлений в порядке действия закона "О благотворительности" - когда ряд поставщиков передают для наградного фонда оружие различных марок".